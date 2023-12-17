Мир 17 декабря 2023, 18:01 Пентагон вскоре объявит о начале спецоперации против хуситов The War Zone: глава Пентагона Остин объявит о начале спецоперации против хуситов Annabelle Gordon — CNP/Consolidated News Photos/globallookpress

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Американский министр обороны Ллойд Остин скоро объявит о подготовке операции «Страж процветания», направленной на противодействие угрозам в Красном море со стороны хуситов. Об этом написало издание The War Zone, сославшись на неназванного представителя Пентагона.

Предполагается, что объявление прозвучит уже на следующей неделе, во время ближневосточного турне Остина.

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«Остин, который посетит регион в начале следующей недели, <…> объявит о начале операции Prosperity Guardian. <…> Это интернациональная операция, направленная на обеспечение международной безопасности мореплавания», — рассказал собеседник СМИ.

Глава Пентагона нанесет этот визит вместе с председателем Объединенного комитета начальников штабов ВВС генералом Чарльзом Брауном.

В начале декабря эсминец ВМС США Mason сбил летевший в его направлении беспилотник на юге Красного моря. А 16 декабря эсминец Carney уничтожил в Красном море 14 дронов, которые летели из контролируемых хуситами районов Йемена.