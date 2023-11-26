Мир 26 ноября 2023, 20:51 Связанный с Израилем нефтяной танкер захватили в Йемене AP: у берегов Йемена захватили нефтяной танкер, связанный с Израилем Unsplash

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Неизвестные захватили связанный с Израилем нефтяной танкер Central Park у побережья Йемена. Об этом сообщило агентство Associated Press.

«Частная информационно-аналитическая фирма заявляет, что нефтяной танкер, связанный с Израилем, был захвачен у побережья Адена, Йемен, неизвестными силами», — отметили в публикации.

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Представители частной информационно-аналитической фирмы Ambrey уточнили изданию, что корабль принадлежит фирме Zodiac Maritime. Военно-морские силы США уже уведомили о произошедшем, после этого суда попросили «держаться в стороне от этой зоны».

Позже анонимный американский чиновник заявил, что захват танкера устроили несколько «неизвестных вооруженных лиц». Он отметил, что силы США и коалиции внимательно отслеживают обстановку.

Ранее в Черном море на мине подорвался балкер, перевозивший зерно из украинского порта. Загруженное пшеницей судно под флагом Либерии шло из порта Южный.