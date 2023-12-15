15 декабря 2023, 17:11
Контейнеровозы под флагом Либерии обстреляли у берегов Йемена
AP: в Красном море загорелись два контейнеровоза после атаки со стороны Йемена
Контейнеровозы Al Jasrah и MSC Palatium III, шедшие под флагом Либерии в Красном море, подверглись атаке йеменских повстанцев-хуситов. Об этом сообщило агентство Associated Press.
Боевики атаковали грузовые корабли с помощью баллистических ракет, после чего на судах возник пожар. Разница между ударами составила несколько часов.
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Хуситы взяли на себя ответственность за обстрелы и предупредили, что они будут атаковать все корабли, направляющиеся в израильские порты. Представитель йеменского движения генерал Яхья Сари отметил, что нападения на торговые суда закончатся после того, как жители сектора Газа получат необходимое продовольствие и медикаменты.
Ранее боевики атаковали норвежское коммерческое судно Strinda в 60 морских милях от Баб-эль-Мандебского пролива. Йеменские хуситы нанесли ракетный удар по кораблю, на танкере начался пожар. В результате происшествия никто не пострадал, экипаж самостоятельно справился с ситуацией.
Ракеты
Пожары
Корабли
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