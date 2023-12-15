Мир 15 декабря 2023, 17:11 Контейнеровозы под флагом Либерии обстреляли у берегов Йемена AP: в Красном море загорелись два контейнеровоза после атаки со стороны Йемена Unsplash

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Контейнеровозы Al Jasrah и MSC Palatium III, шедшие под флагом Либерии в Красном море, подверглись атаке йеменских повстанцев-хуситов. Об этом сообщило агентство Associated Press.

Боевики атаковали грузовые корабли с помощью баллистических ракет, после чего на судах возник пожар. Разница между ударами составила несколько часов.

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Хуситы взяли на себя ответственность за обстрелы и предупредили, что они будут атаковать все корабли, направляющиеся в израильские порты. Представитель йеменского движения генерал Яхья Сари отметил, что нападения на торговые суда закончатся после того, как жители сектора Газа получат необходимое продовольствие и медикаменты.

Ранее боевики атаковали норвежское коммерческое судно Strinda в 60 морских милях от Баб-эль-Мандебского пролива. Йеменские хуситы нанесли ракетный удар по кораблю, на танкере начался пожар. В результате происшествия никто не пострадал, экипаж самостоятельно справился с ситуацией.