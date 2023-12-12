Мир 12 декабря 2023, 07:18 Норвежский танкер Strinda загорелся от выпущенной из Йемена ракеты WZ: в Красном море от ракеты хуситов загорелся норвежский химический танкер Unsplash

Читать 360tv в

Хуситы выпустили с территории Йемена ракету по норвежскому коммерческому судну Strinda в Красном море, начался пожар. Члены экипажа не пострадали, сообщил The War Zone.

Атака произошла в 60 морских милях к северу от Баб-эль-Мандебского пролива. Хуситы выпустили с территории Йемена крылатую ракету наземного базирования по химическому танкеру Strinda под флагом Норвегии. Начался пожар. Американский эсминец USS Mason принял сигнал бедствия и приблизился к норвежскому танкеру. Помощь не потребовалась — никто не пострадал.

Реклама

Американские военные заявили, что это далеко не первый такой случай. Strinda атаковали через несколько дней после объявления Франции — ее фрегат в Красном море сбил два дрона. Еще раньше, 27 ноября, хуситы атаковали коммерческое судно Central Park и пытались взойти на борт. Когда USS Mason приблизился к судну, чтобы помочь, в сторону эсминца выпустили две ракеты.