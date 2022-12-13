Мир 13 декабря 2022, 20:56 История Карабахского конфликта за 25 лет. Четверть века кровопролития и обострений История 25-летнего конфликта в Нагорном Карабахе Pixabay

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Днем в понедельник, 12 декабря, неизвестные, представившиеся азербайджанскими экоактивистами, заблокировали Лачинский коридор, единственную дорогу между Нагорным Карабахом и Арменией. Ереван обвинил в этом Баку, а сами активисты уверили, что борются за прекращение якобы неправомерной эксплуатации природных ресурсов. Для урегулирования конфликта власти Нагорного Карабаха снова обратились к российским миротворцам.

1 В чем суть нагорнокарабахского конфликта? История конфликта в Нагорном Карабахе насчитывает более века: серьезные этнические столкновения случались там в 1905–1907 и 1918–1920 годах из-за спора вокруг территории. Они сопровождались кровавыми этническими чистками. Например, армяно-татарская резня 1905–1906 года прошла в Баку и Нахичевани. В 1918 году пригороды столицы Азербайджана потрясли антимусульманские погромы, вошедшие в историю как «мартовская резня». Ответом стала массовая расправа над армянским населением в городе Шуша, получившая название «шушинской резни».

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2 Независимость Нагорного Карабаха Еще одной причиной противостояния после революции 1917 года в России стало то, что армяне в большинстве своем занимали пророссийские позиции, а азербайджанцы больше тяготели к турецкому влиянию. В 1918 году Нагорный Карабах — территория в восточной части Армянского нагорья — провозгласил свою независимость. Столкновения начались после прихода на эту территорию турок, которые хотели помочь Азербайджану взять земли под свой контроль. Советская власть помогала урегулировать возникавшие споры — в 1921 году большевики установили, что Карабах отойдет Азербайджанской ССР, но сохранит автономию, которая позднее стала Нагорно-Карабахским автономным округом, так как большая часть населения относилась к этническим армянам. Викимедиа

3 Возвращение конфликта. 1987 год Конфликт 1987 года разгорелся из-за очередных требований передать нагорно-карабахскую автономию в подчинение Еревана — такие предложения не раз поступали на протяжении существования СССР, но не получали поддержки партийного руководства. К концу 80-х армянское население Карабаха стало активнее обвинять азербайджанское руководство в пренебрежении к правам и культуре на территории автономии. В Ереване начались протесты. Демонстранты указывали на то, что Баку направлял средства преимущественно на развитие азербайджанских сел, при этом армянское население притесняли — издавалось меньше книг на национальном языке, не было собственного телевидения, в школах не преподавали историю Армении. Руководство Азербайжанской ССР отрицало намеренную дискриминацию, а проблемы объясняло политикой Москвы по русификации региона. В 1988 году протесты начались как в Карабахе, так и в Азербайджанской ССР, за ними последовали погромы в армянских кварталах ряда городов, в том числе в Сумгаите и Кировадаре. В Армению и Азербайджан потекли огромные пооки беженцев. Многотысячные митинги в двух национальных республиках продолжались. Летом 1988 года Нагорный Карабах заявил о выходе из состава Азербайджанской ССР, но верховный президиум СССР признал его неконституционным. В регионе начались вооруженные столкновения, которые продолжались до 1990 года, когда руководство страны ввело на территории чрезвычайное положение, а затем и войска, чтобы прекратить кровопролитие.

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4 Первая Карабахская война.1991-1994 годы В 1991 году была провозглашена независимая Нагорно-Карабахская Республика в составе СССР. Армения и Азербайджан начали вооруженную борьбу за влияние в регионе. В 1992 году силы Карабаха захватили крупнейший в республике город Шушу и ряд других населенных пунктов, а том числе прорвали азербайджанскую блокаду в Лачине, наладив сообщение по Лачинскому коридору с Арменией. К 1994 году силы Нагорно-Карабахской Республики заняли более 90% территории бывшей автономии, а также несколько приграничных азербайджанских районов, а Азербайджан — часть Мартунинского, Мартакертского и Шаумяновского районов непризнанной республики. Стороны заморозили в мае 1994 года подписанием Бишкекского протокола с решением сначала прекратить огонь, а затем перейти к о бессрочному прекращению огня. Договор подписали представители Азербайджана, Армении и Нагорного Карабаха. По разным оценкам, за четыре года противостояния потери со стороны Азербайджана составили от четырех до 11 тысяч человек, а со стороны Армении — от пяти до шести тысяч убитыми. Викимедиа

5 Апрельская война. 2016 год В 2016 году в Карабахе случилось первое за 12 лет серьезное столкновение, получившее название четырехдневной или апрельской войны. В ночь на 2 апреля на линии соприкосновения был нарушен режим прекращения огня. Баку и Ереван выдвинули взаимные обвинения в применении артиллерии, произошли ожесточенные столкновения вооруженных сил Азербайджана с одной стороны и Армении и НКР с другой. Соглашение о прекращении огня заключили 5 апреля при поддержке российских миротворцев в Москве. По данным ООН, в ходе этого обострения погибли три мирных жителя, 12 азербайджанских и 18 армянских военных, передавал РБК. Более 200 человек получили ранения.

РИА «Новости»

6 Вторая Карабахская война. 2020 год Конфликт в сентябре–ноябре 2020 года стал для Карабаха самым кровопролитным с 1994 года. Бои на линии соприкосновения начались 27 сентября. Тогда пресс-секретарь непризнанной Нагорно-Карабахской Республики сообщал об обстрелах Степанакерта и других городов со стороны Баку. Азербайджан обвинял Армению в провокации обострения и обстрелах приграничных сел. И Баку, и Ереван объявили военное положение и мобилизацию — частичную и всеобщую соответственно. К ноябрю под вооруженные силы Азербайджана захватили контроль над городами Джебраил, Физули, Зангелан, Губадлы и другими населенными пунктами. Конфликт завершился кровопролитными боями за город Шуши, которые также выиграл Азербайджан. Азербайджан заявлял о 101 погибшем мирном жителе и 423 раненых со свой стороны, потери среди военнослужащих превысили 2,7 тысячи человек. Армения же сообщала о 2,3 тысячи погибших военных и 60 убитых гражданских.

РИА «Новости»

7 Мирный договор 2020 и нарушения прекращения огня Очередное заявление о прекращении военных действий власти Армении, Азербайджана и России опубликовали 10 ноября. Для стабилизации ситуации в непризнанную Нагорно-Карабаскую Республику решили ввести российские миротворческие силы. По результатам соглашения под контролем Азербайджана оставались завоеванные районы, Баку также должны были отойти Кельбаджарский, Агдамский и Лачинский район, завоеванные Арменией в ходе столкновений. Лачинский коридор планировали оставить нейтральной территорией, под контролем российских миротворцев. Подписание мирного соглашения вызвало волну протестов в Ереване. Несмотря на подписанный договор, режим прекращения огня в Карабахе нарушается периодически. Только в ноябре таких сообщений было три, а в декабре — восемь, однако они не приводили к масштабным столкновениям.

РИА «Новости»

8 Обострение 2021-2022 Очередное обострение на линии соприкосновении случилось в мае 2021 года. Ереван обвинил Баку в пересечении границы и продвижении на несколько километров вглубь Армении. В августе 2022 года в Нагорном Карабахе снова произошли столкновения вооруженных сил Армении и Азербайджана, крупнейшие с мирного соглашения 2020 года. Стороны обвинили друг друга в начале боевых действий. В результате к прекращению огня стороны призвал Евросоюз, а НАТО и ОБСЕ высказали обеспокоенность ситуацией на спорных территориях. В сентябре 2022 года произошел очередной виток эскалации конфликта. Азербайджан обстрелял армянские силы вблизи городов Варденис, Горис, Сотк и Джермук, однако Баку назвал это провокацией со стороны Армении. В ходе этого обострения погибли или пропали без вести более 200 армянский военных и 80 азербайджанских.