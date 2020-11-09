Азербайджан показал кадры из «освобожденного» города Шуши

Город Шуши перешел под контроль Азербайджана, заявил президент Ильхам Алиев. Министерство обороны страны опубликовало кадры из города.

На видео показаны въезд в город, пустые улицы и исторические постройки. Также у одного из административных зданий вывешен флаг Азербайджана.

О том, что Шуши «освобожден», 8 ноября заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев. Он добавил, что азербайджанцы пойдут до конца, если Армения не примет его условия по выводу войск из Нагорного Карабаха.

Конфликт между Арменией и Азербайджаном обострился 27 сентября. В Баку заявили о провокациях с армянской стороны и начали наступление на территорию Нагорного Карабаха. С тех пор стороны трижды договаривались о прекращении огня, но каждый раз эти договоренности не соблюдались. Последний согласованный режим прекращения огня вступил в силу 26 октября.