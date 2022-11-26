Мир 26 ноября 2022, 23:28 Три нарушения режима прекращения огня зафиксировали в Нагорном Карабахе Минобороны зафиксировало три нарушения в зоне ответственности России в Нагорном Карабахе YouTube

Читать 360tv в

Три нарушения режима прекращения огня зафиксировали в зоне ответственности России в Нагорном Карабахе. Об этом сообщило Минобороны РФ в бюллетени о деятельности российских миротворцев.

«В зоне ответственности российского миротворческого контингента зафиксировано три нарушения режима прекращения огня», — отметили в военном ведомстве.

Реклама

Инженерно-саперные группы начали разминировать территорию. В Минобороны подчеркнули, что командование российского миротворческого контингента вместе с представителями Азербайджана и Армении проводят разбирательство. Также миротворцы провели патрулирование трех маршрутов в Мардакертском, Мартунинском и Шушинском районах и сопроводили четыре автомобильные колонны Азербайджана.

Реклама

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что тема мирного договора должна стать главной в ситуации между двумя республиками. Он отметил, что всем участникам нужно приложить усилия для того, чтобы конфликт исчерпал себя, а Армения и Азербайджан наконец пришли к единым договоренностям и заключили мир.