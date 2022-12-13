Мир 13 декабря 2022, 12:38 МИД Армении попросил ООН срочно обратить внимание на ситуацию в Лачинском коридоре МИД Армении: ситуация в Лачинском коридоре может повлечь гуманитарную катастрофу Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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МИД Армении выпустил заявление, в котором призвал международное сообщество обратить «срочное внимание» на то, что действия Азербайджана «могут привести к крупномасштабной гуманитарной катастрофе». Речь идет о перекрытии Лачинского коридора. Обращение адресовано, в том числе, Совбезу ООН и представителям Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Лачинский коридор, который соединяет Армению с Нагорным Карабахом, вчера перекрыли азербайджанские экоактивисты, требующие прекратить эксплуатировать карабахские природные ресурсы. Как утверждают в МИД Армении, пропагандистская подготовка закрытия этого коридора началась несколько месяцев назад и эту провокацию организовали для того, чтобы «отрезать Нагорный Карабах от Армении и от внешнего мира».

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«В результате этой операции жители Нагорного Карабаха лишены права на свободное передвижение, Нагорный Карабах стоит перед непосредственной угрозой продовольственного и гуманитарного кризиса», — подчеркнули в МИД.

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Блокирование Лачинского коридора «является практическим выражением многих опасений», что Азербайджан «принял политику геноцида против армян Нагорного Карабаха», подчеркивается в заявлении.