Мир 07 сентября 2023, 18:40 Политика в уголовных делах. Интерпол обсуждает членство России из-под полы Политолог Подлесный: сейчас Интерпол — полностью политизированная организация Freepik

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В прошлом году Интерпол заявил о вероятности исключения России. Однако этого не произошло. Теперь на Западе вновь обсуждают эту идею, но из-под полы. Сколько будут продолжаться козни «на ушко» — неизвестно. По словам политологов, России стоит самой выйти из международной организации и перестать платить взносы.

Закулисные дебаты в Интерполе

Ряд недружественных стран инициировал «тихие» переговоры об исключении России из Интерпола — Международной организации уголовной полиции. Об этом сообщил глава Национального центрального бюро Интерпола российского МВД Валерий Калачев.

Он рассказал, что такая процедура, мягко говоря, странная, а устав организации ее не предусматривает. Интерпол представляет собой профессиональную полицейскую структуру, в которой запрещена любая деятельность политического, военного, религиозного или расового характера.

«Несмотря на это, после начала специальной военной операции ряд стран строил планы по исключению нашей страны из Интерпола. Нам также известно, что до сих пор закулисные дебаты продолжаются в ряде недружественных стран, хотя возможность процедуры исключения страны в настоящее время не предусмотрена уставом организации», — отметил Калачев.

Глава НБЦ напомнил, что России удалось сохранить высокий уровень сотрудничества с зарубежными партнерами, несмотря на давление.

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Членство России в организации пытаются отобрать не в первый раз: в марте 2022 года к этому призывала Великобритания. Но спустя несколько дней секретариат Интерпола заявил, что не удовлетворит просьбы Лондона. Поменяли лишь процедуру запросов на международные следственные разбирательства.

Диверсионные решения

Руководство Интерпола в прошлом году совершило диверсию и провокационно поступило по отношению к России, рассказал «360» директор Центра прикладной социологии и политологии Геннадий Подлесный.

Стране незаконно отказали в председательстве. Политолог объяснил, что система этой организации подразумевает через определенное время смену предправления. Смена происходит всегда «по кругу».

«Не может быть такого, чтобы избирали постоянно одного и того же председателя. Представителя каждой страны, которая входит в Интерпол, задействовали в руководящих органах. В прошлом году наступила ротация, и Россия должна была возглавить организацию. Но ей в этом отказали», — объяснил он.

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Вместо этого предложили некий компромисс — страну не будут исключать из организации, если председательство уйдет кому-то другому, согласно уставу Интерпола, добавил Подлесный.

Получилась развилка. С одной стороны, нас «пожалели» и не исключили. А с другой — лишили законного права возглавить на определенный срок эту организацию. Геннадий Подлесный

Другие времена

Похоже, заявления в уставе Интерпола о том, что организация не смотрит на все через политическую призму, не работают. Уголовное право и преступления, никак не связанные с политикой, есть по всему миру, подчеркнул собеседник «360».

«Соответственно, в этом аспекте Интерпол должен работать совместно со всеми странами. В принципе, раньше организация по такой схеме и работала, выявляя наркомафию, группировки, занимающихся контрафактом и других нарушителей, совершивших общеуголовное преступление. Но сейчас времена поменялись», — добавил Подлесный.

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Россия для организации теперь как внеправовое поле. Если сотрудники НЦБ обращаются с каким-либо запросом через Интерпол, то, как правило, его обрабатывают спустя рукава.

В обратную сторону постоянно идут претензии, связанные не с уголовными, а с политическими делами, уточнил политолог. Россия отклоняет выдачу преступников, совершивших политические преступления. И руководство Интерпола воспринимает это как нежелание сотрудничать.

Сейчас Интерпол — полностью политизированная организация, находящаяся под контролем англосаксов. Рано или поздно должно было случиться, что Россию исключат либо приостановят членство. Геннадий Подлесный

Вскоре страна окажется чуть ли не на птичьих правах: будет платить взносы, выполнять указания Генерального секретариата, но при этом не сможет голосовать за принятие какого-либо решения и занимать руководящие должности в Интерполе.

Интерпол: что это и когда создали

Чем занимается Интерпол

Международная организация уголовной полиции Интерпол — крупнейший в мире межправительственный союз. Основная цель — борьба с преступностью. По сути, орган создает основу для совместной работы правоохранительных органов участников организации.

Сегодня Интерпол отдает приоритет трем основным программам: борьба с организованной и возникающей преступностью, терроризмом и киберпреступностью. В состав входят 195 государств, каждый участник имеет собственное Национальное центральное бюро.

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Создание международной полиции

Идея создать Международную организацию уголовной полиции возникла еще в 1914 году, на первом международном конгрессе криминальной полиции в Монако. Спустя несколько лет, в 1923-м, на втором конгрессе криминальной полиции, предложение реализовали. Штаб-квартира новой организации обосновалась в Вене.

В 1956 году Интерпол стал полностью автономным, получил название и устав. В 1989-м Генеральный секретариат организации переехал во французский город Лион.

Сегодня, 7 сентября, международная уголовная полиция отмечает юбилей — 100 лет со дня создания.

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Россия в Интерполе

Советский Союз стал членом Интерпола в 1990 году, на 59-й сессии Генеральной ассамблеи организации в Канаде. С 1 января 1991-го в структуре МВД СССР начало действовать НЦБ Интерпола. После распада страны российское бюро Интерпола стало правопреемником.

Николай Иванович Рыжков, член Политбюро ЦК КПСС, председатель Совета министров СССР, (справа) и Иван Барбо, президент Международной организации уголовной полиции, прибывший в СССР по приглашению министра внутренних дел СССР, (слева) перед началом беседы в Кремле. / РИА «Новости»

Уйти по-английски

Россия сама вправе приостановить членство в Интерполе, сославшись на внутренние законы и Конституцию, отметил Подлесный. Закон четко описывает невозможность выполнять указания сторонних международных организаций, которые могут противоречить интересам государства.

«Россия, скорее всего, и должна сама уйти. Прежде чем ее, образно говоря, вытолкнут, лучше приостановить членство и перестать платить взносы в организацию. На мой взгляд, это было бы правильным решением», — заключил политолог.