Власть 07 сентября 2023, 02:22 Недружественные страны захотели исключить Россию из Интерпола Калачев: ряд стран ведут закулисные дебаты об исключении РФ из Интерпола РИА «Новости»

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Ряд недружественных стран после начала спецоперации продолжает проводить закулисные дебаты об исключении России из Интерпола. Об этом в интервью ТАСС сообщил глава Национального центрального бюро (НЦБ) Интерпола МВД России Валерий Калачев. При этом он подчеркнул, такая процедура не предусмотрена уставом организации.

Калачев объяснил, что Интерпол — это сугубо профессиональная полицейская организация. Ее уставом запрещены вмешательства политического, военного, религиозного или расового характера.

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«Несмотря на это, после начала специальной военной операции ряд стран строил планы по исключению нашей страны из Интерпола. Нам также известно, что до сих пор закулисные дебаты продолжаются в ряде недружественных стран», — сказал глава НЦБ.

Собеседник агентства добавил, что несмотря на это, России удалось сохранить высокий уровень сотрудничества с зарубежными партнерами, несмотря на давление.

Ранее стало известно, что МВД России ограничило оперативно-разыскные полномочия Интерпола на территории страны. Теперь организации будут доступны только работы с запросами, наведением справок и отождествлением личности.