Интерпол не станет исключать Россию из организации

Интерпол изменит процедуру приема запросов от России на фоне призывов исключить страну из организации. При этом каналы связи останутся открытыми. Об этом говорится в заявлении международной организации.

В Интерполе отметили, что на политическом уровне прозвучали призывы «приостановить или исключить» Россию из сети организации.

Одновременно с этим руководство правоохранительных органов всего мира обратилось с просьбой продолжить сотрудничество с РФ: в случае прекращения обмена информацией с российской стороной могут возникнуть серьезные проблемы безопасности.

В результате в Интерполе решили продолжить сотрудничество с Россией. Но теперь страна не сможет отправлять запросы напрямую в страны-члены организации: ей придется заниматься этим через Генеральный секретариат. Там будут проверять запрос на соответствие правилам Интерпола.

«Только в том случае, если передача запроса будет признана соответствующей, Генеральный секретариат распространит его среди стран-членов», — сказано в заявлении.

Принимать решение о членстве в Интерполе может принимать только Генассамблея ООН, которую собирают раз в год. Ее проведение в 2022 году намечено в Нью-Йорке, дату проведения мероприятия пока не назвали.

Исключить Россию из Интерпола призвали украинские власти.