Интерпол не станет исключать Россию из организации
Интерпол изменит процедуру приема запросов от России
Интерпол изменит процедуру приема запросов от России на фоне призывов исключить страну из организации. При этом каналы связи останутся открытыми. Об этом говорится в заявлении международной организации.
В Интерполе отметили, что на политическом уровне прозвучали призывы «приостановить или исключить» Россию из сети организации.
Одновременно с этим руководство правоохранительных органов всего мира обратилось с просьбой продолжить сотрудничество с РФ: в случае прекращения обмена информацией с российской стороной могут возникнуть серьезные проблемы безопасности.
В результате в Интерполе решили продолжить сотрудничество с Россией. Но теперь страна не сможет отправлять запросы напрямую в страны-члены организации: ей придется заниматься этим через Генеральный секретариат. Там будут проверять запрос на соответствие правилам Интерпола.
«Только в том случае, если передача запроса будет признана соответствующей, Генеральный секретариат распространит его среди стран-членов», — сказано в заявлении.
Принимать решение о членстве в Интерполе может принимать только Генассамблея ООН, которую собирают раз в год. Ее проведение в 2022 году намечено в Нью-Йорке, дату проведения мероприятия пока не назвали.
Исключить Россию из Интерпола призвали украинские власти.