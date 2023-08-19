19 августа 2023, 14:25
Обвиняемого в содействии терроризму россиянина доставили из Кореи в Екатеринбург
Обвиняемого в финансировании терроризма экстрадировали из Кореи в Екатеринбург
Обвиняемого в содействии терроризму россиянина Шакиржона Улпиджанова экстрадировали из Южной Кореи в Екатеринбург. Его передали конвойной группе УФСБ России по Свердловской области. Мужчина находился в международном розыске, сообщили в Telegram-канале антитеррористической комиссии по Свердловской области.
Сотрудники Национального центрального бюро Интерпола МВД России сопровождали мужчину в самолете до Екатеринбурга. Его обвинили по статье о содействии террористической деятельности в форме финансирования терроризма (205.1 УК РФ).
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«Утром обвиняемый <...> прибыл в сопровождении силовиков в город Екатеринбург для проведения следственных действий», — указала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
По предварительным данным, обвиняемый переводил деньги представителям запрещенной в России террористической организации «Катиба Таухид валь Джихад»*. Впоследствии на эти суммы приобрели огнестрельное оружие.
Ранее владельца Global Spirits Евгения Черняка** заочно арестовал Хамовнический суд Москвы по делу о финансировании ВСУ с целью террористической деятельности в России. Он перевел украинским формированиям более 500 миллионов рублей для осуществления терактов в стране.
*Террористическая организация, запрещена в России.
**Включен в перечень экстремистов и террористов.
Терроризм
ФСБ
Южная Корея
Екатеринбург
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