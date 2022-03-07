Великобритания призвала Интерпол приостановить доступ России к организации

В Интерпол направлено письмо с просьбой немедленного приостановления доступа России к системе организации из-за спецоперации на Украине. Обращение отправила стала глава МВД Великобритании Прити Пател.

«Вместе с коллегами из США, Канады, Австралии и Новой Зеландии я сегодня написала письмо с просьбой к штаб-квартире Интерпола и его исполнительному комитету принять на этой неделе решение по немедленной приостановке доступа России к его системе», — написала Пател в Twitter. Слова ее сообщение привело РИА «Новости».

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон ранее написал в своей статье для газеты New York Times, что страны — члены НАТО не испытывают враждебности по отношению к жителям России из-за специальной операции на Украине. Также он добавил, что серьезных перспектив членства в НАТО в ближайшем будущем у Украины не было.

До этого Джонсон представил план действий по Украине, состоящий из шести пунктов. По мнению британского премьера, страны Запада и международное сообщество в целом должны поддержать эти предложения. Инициативу Джонсон намерен обсудить уже на этой неделе с представителями ряда стран, которые прибудут в Лондон.