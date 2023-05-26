Эксклюзив 26 мая 2023, 13:42 Люди, победившие киборгов. Годовщина авиаудара по Донецку Нардеп ДНР Дезорцев: в 2014 году жители Донецка победили украинских «киборгов» Викимедиа

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Девять лет назад, 26 мая 2014 года, Вооруженные силы Украины нанесли авиационный удар по гражданскому населению Донецка и международному аэропорту имени Сергея Прокофьева. Очевидцы поделились с «360» воспоминаниями о событиях тех дней.

Далее — прямая речь.

1 Заместитель министра информации ДНР, историк и журналист Артем Ольхин Поздно было еще вчера Боевые действия в Славянске начались в апреле 2014-го, но жители Донецка совершенно не ассоциировали себя с этими событиями: они видели их лишь по телевизору, хотя все это происходило менее чем в 200 километрах. Когда раздались первые выстрелы, появились вертолеты, начались прилеты по железнодорожному вокзалу и аэропорту, люди были ошарашены. Притом что я сам был достаточно активным участником событий того времени, это тоже стало серьезным шоком. Никто не желал Украине плохого. Мы хотели просто от них отсоединиться и не иметь ничего общего. Никто не желал, чтобы горели дома, умирали дети. У нас не было образа расчеловеченного украинца. Тогда как они считали, что мы «ватники», «сепары», «колорады», нелюди. Тех, кто говорил, что война придет в Донецк и нужно что-то делать, воспринимали как каких-то паникеров. Мне кажется, это чисто психологический феномен: люди до последнего всегда пытаются себя убедить, что еще не поздно, еще все нормально, еще пока живем. А потом оказывается, что поздно было еще вчера. Украина учится у Голливуда Американцы в своих фильмах показывают кампании, в которых США проиграли вообще по всем статьям: во Вьетнаме, Афганистане. Но при этом везде подают это как великую, героическую победу. И такая тенденция никуда не делась. Баррикады в Славянске, 2014 год / Викимедиа Точно такая же технология применяется по отношению к сознанию украинцев. Все кампании, в которые Украина проигрывала начиная с 2014 года, неважно — аэропорт это, иловайский котел, дебальцевский, — им подают как победу. В прошлом году они рассказывали, что потеря Мариуполя будет для Украины поражением. Потом оставили город и сказали: «Да нет, все нормально». Теперь, думаю, логично ждать какой-нибудь новый миф о героях обороны Артемовска.

2 Журналист из Донецка Кристиан Кочубей Атаки на мирных людей Ситуация уже была достаточно тревожная, напряжение висело в воздухе. Шли боевые действия, и было понятно: что-то назревает. После того как исполняющим обязанности президента незаконно стал Александр Турчинов, он объявил АТО — «антитеррористическую операцию» в Донбассе. Начался беспредел в Славянске, и было ясно, что Украина на этом не остановится. Тем не менее нападение на Донецк все-таки стало неожиданностью. Украинцы же себя позиционировали защитниками своей территориальной целостности. Но они атаковали мирных жителей. Разрушенный монастырь в Донецке / РИА «Новости» Помню прекрасно, что из вертолетов обстреляли территорию возле донецкого железнодорожного вокзала и аэропорт. Помню, как на земле без головы лежала пожилая женщина. Она и другие мирные люди погибли просто потому, что в тот момент оказались в районе ударов ВСУ. Это было начало террористической войны Украины против жителей Донбасса, которые посмели противопоставить себя Майдану и всему тому, что произошло в Киеве. Международный аэропорт Донецка имени Сергея Прокофьева до и после атак ВСУ, 2014 год / Викимедиа Украине не нужна правда Сейчас на Украине идет мощная идеологическая обработка населения. Мы не должны забывать, что это информационная война, самая главная их задача — переворачивать все с ног на голову. Они придерживаются той идеологемы, что сторонники украинской власти и ВСУ всегда непогрешимы. Они — только защитники, только герои, только «киборги», воюющие против Мордора. Никаких других заявлений от них ожидать нельзя. Во всех, даже откровенно провальных сражениях и операциях, где украинские войска потерпели сокрушительное поражение, их все равно в любом случае будут объявлять героями. Потому что таким образом работает их пропагандистская машина. А если ты посмеешь там что-то сказать правду, то сразу станешь агентом России — то есть врагом и так далее. Новый терминал, 16 октября 2014 года / Википедия

3 Михаил Полынков, позывной Хрусталик Подарок для Порошенко В момент атаки ВСУ на Донецк меня не было в городе. Мы надеялись, что противостояние закончится этим же летом. Я тоже в этом был уверен. Потому со спокойной душой в конце апреля уехал в поисковую экспедицию — заниматься поисками пропавших солдат Великой Отечественной войны. РИА «Новости» Когда вернулся 9 мая, был в шоке, узнав о трагедии в Доме профсоюзов в Одессе. Однако никто не ожидал, что будет авиаудар по Донецку. Хотя предугадать его, наверное, было возможно. Дело в том, что 25 мая на Украине прошли выборы. Петр Порошенко заявил, что его предвыборные обещания исполнятся уже 26-го числа. Поэтому я абсолютно уверен в том, что атака на Донецк была ему подарком. Вот мы и воюем уже 10-й год. Баррикады около Донецкой обладминистрации, 2014 год / Викимедиа

4 Главный редактор газеты «Новороссия», народный депутат ДНР Дмитрий Дезорцев Прежняя власть хотела вернуться В тот период ситуация в городе все еще была неоднозначной — «старые» власти до сих пор обладали достаточным влиянием, подковерные игры были в самом разгаре. Если в уже воюющем Славянске все было предельно ясно, война шла полным ходом, то в Донецке до 26 мая воевали в основном языками. Ополченцы ведут бой в районе аэропорта Донецка / РИА «Новости» Усилия Народного ополчения Донбасса, призывающего к оружию и отправляющего караваны помощи в Славянск, были, пожалуй, единственными видимыми движениями сопротивления. Все остальные организации занимали выжидательную позицию. В один из этих дней я встретил в Донецкой ОГА незнакомого, хорошо одетого мужчину, руководящего бригадой уборщиц. Он сообщил мне, что уже начинается ремонт здания, поскольку «скоро вернется прежняя власть». Очередь желающих проголосовать на референдуме в Донецке, 2014 год / Викимедиа Что касается настроения горожан, то после одесской трагедии отношение к Украине изменилось сильно. Многие из числа сомневавшихся бесповоротно встали на русский курс, подтвердив это явкой на референдум. Однако все полагали, что до большой крови не дойдет. Киевская дезинформация Было непростительной ошибкой полагать, что захвата аэропорта не будет. Сам аэропорт — по сути, крепость, единственное место, через которое можно быстро доставлять войска, технику. Верить, что его отдадут «даром»? Это глупость. И мы говорили об этом. Элита российских добровольцев накануне дня атаки все-таки зашла в аэропорт, заняла боевые позиции. Но при этом за их спинами волнами расходились сообщения, что уже «все договорено». Боец батальона «Сомали» в аэропорту, 16 октября 2014 года / Википедия Рассказывали, что Киев не хочет крови, не хочет порчи ценного объекта, его вскоре передадут ополченцам, а дальше будут мирно договариваться, как сделать так, чтобы работа международного аэропорта продолжалась. И как раз 26 мая его мирно передут новой власти Донецка. Однако украинских военных в аэропорту становилось все больше, люди опасались, что они могут начать атаку на сам город, устроив зачистку захваченных админзданий. Народ собирался вокруг ОГА, прокуратуры, здания СБУ и палками собирался защищать их (вооруженных ополченцев тогда было совсем немного). Блокпост ВСУ в Донбассе, 2014 год / Викимедиа Победившие киборгов Украинская пропаганда возвела Донецкий аэропорт в Эверест украинского духа, символ казацкой стойкости. Туда в качестве добровольцев отправлялись отнюдь не мобилизованные и не срочники, а самые отборные упоротые националисты. Эти люди обладали хорошей военной подготовкой, были отлично экипированы, вооружены до зубов и вдобавок пользовались всемирной информационной поддержкой с абсолютной уверенностью, что за ними весь мир, они круче рок-звезд и их каждая собака в Вашингтоне знает. Конечно, они должны были победить и вернуться домой в лавровых венках. Но наши ребята оказались круче. У меня много своих видеозаписей, сделанных в аэропорту того времени. Я знаю, как проходили бои, какую фантастическую отвагу проявляли бойцы комбатов Гиви и Моторолы, других донецких подразделений. Они метр за метром выбивали «киборгов». Много ли среди них было профессиональных военных? Да нет, конечно. Шахтеры, водители, учителя — они свернули украинским «суперменам» шеи. Иногда некоторые говорят, что, мол, это такие же, как мы, только с другой стороны. Да упаси бог. Знаете, среди фрицев тоже были отчаянно храбрые «зольдатен». Но ни у кого не хватило ума уподобляться им даже в сравнении. Мы не киборги, мы — люди. На своей русской земле. У нас достаточно своих, истинных героев.