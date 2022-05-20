Мужество Моторолы признали посмертно

Ополченец ДНР Арсен Павлов с позывным Моторола погиб в 2016 году. 20 мая этого года президент России Владимир Путин подписал указ о посмертном награждении его орденом Мужества. Документ опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.

«За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные в ходе выполнения задач по обеспечению защиты прав и свобод соотечественников наградить орденом Мужества Павлова Арсена Сергеевича (посмертно)», — сказано в документе.

Павлов был командиром батальона «Спарта», который базировался в ДНР. «Моторола» погиб 16 октября 2016 года при взрыве в лифте дома в центре Донецка.

Писатель и политрук одного из батальонов ополченцев ДНР Захар Прилепин в 2017 году сказал, что виновные в смерти Павлова уже наказаны. Он отметил, что ему известны имена зачинщиков взрыва. Однако назвать их он не может. Прилепин сказал, что он хочет добиться установки памятник Мотороле в Славянске.