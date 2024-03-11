Эксклюзив 11 марта 2024, 16:14 Главная угроза для Зеленского — украинские военные? Политолог Маркелов: элита ВСУ хотела, чтобы их разговор о Зеленском услышали Kaniuka Ruslan / Global Look Press

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Украинские военные на фоне перестановок в ВСУ обсуждали идею сместить Владимира Зеленского с поста президента. В армии республики действительно накапливаются проблемы. Речь не только о потере территорий, но и сомнительных кадровых перестановках и неорганизованной мобилизации. Своим разговором военные хотели, чтобы их услышали, заявил в беседе с «360» политический советник, политический психолог Сергей Маркелов.

Далее — его прямая речь.

Сейчас критически накапливаются проблемы как [в самой] Украине, так и среди военных. Сегодняшнее обсуждение имеет под собой абсолютно объективную основу. То есть то, что Зеленский безуспешно занимается попытками оживить Вооруженные силы. Отставка [ главнокомандующего украинской армией Валерия] Залужного прошла бесследно. В том смысле, что ничего не изменилось. При этом изменилась ситуация на поле боя.

Российские войска — где-то на километр, где-то на три — сдвинули линию обороны с востока на запад. Идут ежедневные потери населенных пунктов, пусть маленьких, пусть деревушек. Все это связано с [отсутствием] поддержки Вооруженных сил Украины со стороны руководства страны и Верховного главнокомандующего.

Все это плюс отсутствие нормальной системы мобилизации. Вышел указ президента [Владимира Зеленского], он ничего не дал серьезного, только ужесточил способы сбора мужского населения Украины еще более бесцеремонно.

РИА «Новости»

Объективная реальность

Куда ни кинься с точки зрения объективной реальности — везде дефицит: живой силы, техники, запасов артиллерийских и так далее.

Все указывает на то, что конструкция, которую придумал президент Украины, показала свою полную несостоятельность. Поэтому военные — сегодня главная угроза для Зеленского. Сам Зеленский это тоже осознает.

Почему он не на свои элитные войска опирается? В режиме собственной безопасности, безопасности офиса президента, при передвижениях он использует все западное. [Зеленского] охраняют западные телохранители, западные военные. Это еще одно доказательство полного недоверия к собственным Вооруженным силам.

Все это в совокупности побуждает в [украинских] военных стать людьми, которые будут готовы сделать свое «профессиональное дело» против Зеленского.

Преднамеренный «слив»

Как опытные ребята, они понимали, что все это выльется наружу. Думаю, что они делали это специально. Потому что чего шептаться, ходить по улицам, играть в шпионов? Наговорили, пусть и в закрытом канале, понимая, что это информация точно дойдет, куда нужно.

А как им еще это сделать? Публично выступить нельзя, потому что у них есть некая украинская клятва. <…> Поэтому они и находят разные инструментарии.

В данном случае лучше в закрытой группе показать [свое отношение к происходящему]. Вот настоящее настроении в элитных Вооруженных силах Украины.