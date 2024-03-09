Мир 09 марта 2024, 10:53 Залужный провалил ВВК перед отставкой с должности главкома ВСУ «Зеркало недели»: Залужный уволился из ВСУ после провала врачебной комиссии Kaniuka Ruslan/Keystone Press Agency/globallookpress

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Бывший главком ВСУ Валерий Залужный проходил зимой военно-врачебную комиссию, результаты которой показали его непригодность к службе. Об этом сообщила украинская газета «Зеркало недели».

В издании отметили, что Залужный написал рапорт об увольнении в феврале, уже после прохождения специальной комиссии и вердикта о его непригодности к службе в армии.

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Журналисты рассказали, что экс-главкома ВСУ вывели в распоряжение министра обороны Рустема Умерова, но тот не предложил ему должность, «адекватную уровню подготовки и опыта». Президент Украины Владимир Зеленский тоже не нашел для военнослужащего подходящего поста.

Из-за этого Залужный решил уволиться, указали в издании.

«Подписал ли рапорт министр обороны после объявления президентом намерения направить Валерия Залужного послом в Лондон — редакции неизвестно», — подчеркнули журналисты.

Ранее Зеленский объяснил назначение Залужного на пост посла Великобритании. По словам президента, экс-главком хотел попробовать себя в дипломатическом направлении.