09 марта 2024, 10:53
Залужный провалил ВВК перед отставкой с должности главкома ВСУ
«Зеркало недели»: Залужный уволился из ВСУ после провала врачебной комиссии
Бывший главком ВСУ Валерий Залужный проходил зимой военно-врачебную комиссию, результаты которой показали его непригодность к службе. Об этом сообщила украинская газета «Зеркало недели».
В издании отметили, что Залужный написал рапорт об увольнении в феврале, уже после прохождения специальной комиссии и вердикта о его непригодности к службе в армии.
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Журналисты рассказали, что экс-главкома ВСУ вывели в распоряжение министра обороны Рустема Умерова, но тот не предложил ему должность, «адекватную уровню подготовки и опыта». Президент Украины Владимир Зеленский тоже не нашел для военнослужащего подходящего поста.
Из-за этого Залужный решил уволиться, указали в издании.
«Подписал ли рапорт министр обороны после объявления президентом намерения направить Валерия Залужного послом в Лондон — редакции неизвестно», — подчеркнули журналисты.
Ранее Зеленский объяснил назначение Залужного на пост посла Великобритании. По словам президента, экс-главком хотел попробовать себя в дипломатическом направлении.
Владимир Зеленский
Великобритания
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