Мир 10 марта 2024, 16:13 Илона Маска ужаснули кадры с мобилизованными украинцами Миллиардер Илон Маск возмутился из-за методов мобилизации на Украине Grzegorz Wajda/Keystone Press Agency/globallookpress

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Насильственные методы мобилизации на Украине шокировали американского предпринимателя Илона Маска. Бизнесмен выразил возмущение из-за продолжения конфликта на Украине и опубликовал в соцсети X видео с задержанием бегущих из страны украинцев на границе с Румынией.

На кадрах видно, как украинских молодых мужчин, которые пытались избежать мобилизации, выталкивают из автобуса и избивают.

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«Сколько уже умерло за прошлый год впустую. Сколько еще должно умереть?» — ужаснулся основатель Tesla и SpaceX.

По информации журналиста Виталия Глагола, задержанные на румынской границе украинцы заплатили за свой побег из страны по 10 тысяч долларов. Всего в микроавтобусе находились 34 мужчины.