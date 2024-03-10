10 марта 2024, 16:13
Илона Маска ужаснули кадры с мобилизованными украинцами
Миллиардер Илон Маск возмутился из-за методов мобилизации на Украине
Насильственные методы мобилизации на Украине шокировали американского предпринимателя Илона Маска. Бизнесмен выразил возмущение из-за продолжения конфликта на Украине и опубликовал в соцсети X видео с задержанием бегущих из страны украинцев на границе с Румынией.
На кадрах видно, как украинских молодых мужчин, которые пытались избежать мобилизации, выталкивают из автобуса и избивают.
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«Сколько уже умерло за прошлый год впустую. Сколько еще должно умереть?» — ужаснулся основатель Tesla и SpaceX.
По информации журналиста Виталия Глагола, задержанные на румынской границе украинцы заплатили за свой побег из страны по 10 тысяч долларов. Всего в микроавтобусе находились 34 мужчины.
ВСУ
Илон Маск
Украина
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