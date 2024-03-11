Мир 11 марта 2024, 12:45 Бойцы элитных подразделений ВСУ из-за отставки Залужного задумали свергнуть Зеленского РИА «Новости»: элитные подразделения ВСУ обсудили свержение Зеленского РИА «Новости»

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Перестановки в Вооруженных силах Украины не устроили бойцов элитных подразделений. Военные обсудили идею сместить Владимира Зеленского с поста президента, сообщил источник РИА «Новости».

Российские силовики получили доступ к закрытому Telegram-каналу ParaBelum для связи командиров и бойцов морской пехоты, разведки, спецназа, нацбатальонов и спецподразделений Службы безопасности Украины. По словам собеседника агентства, они обсудили отношение к отставке главкома ВСУ Валерия Залужного и других генералов.

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«Это высококвалифицированные специалисты, которые явно недовольны сменой командования. Они всерьез обсуждают варианты свержения действующей власти и командования ВСУ», — сказал он.

Офицеры отнеслись к увольнению бывшего главкома крайне негативно, заявлял генерал армии Украины в отставке Сергей Кривонос. По его мнению, сместив Залужного, Владимир Зеленский пытался снять с себя ответственность за проведение мобилизации.