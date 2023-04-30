Мир 30 апреля 2023, 16:03 Эскалация по-британски. За удары дальнобойными ракетами по России ответит коллективный Запад Политолог Марков: дальнобойные ракеты Британии для ВСУ атакуют Крым, следующие — Москву

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Великобритания передаст Украине дальнобойное оружие. На сайте Минобороны королевства появились документы тендера на закупку ракет дальностью от 150 до 300 километров, которые можно запускать с земли, воды и воздуха. По мнению опрошенных «360» экспертов, это только первый шаг в поставках западного дальнобойного вооружения для ВСУ. Пока под ударом окажется Крым, но следующие ракеты вполне могут долететь и до Москвы.

1 Тендер дальнего действия В материалах о закупках вооружения на сайте Министерства обороны Великобритании говорится, что, кроме дальнобойных ракет,для Украины купят системы противовоздушной обороны, разведывательные системы, беспилотники, боеприпасы, инженерную технику и тягачи для танков. Сделки оплатят через фонд помощи Украины, в который внесли средства Норвегия, Нидерланды, Дания, Швеция, Исландия и Литва. Общая сумма накоплений составила более 520 миллионов фунтов стерлингов (свыше 650 миллионов долларов). Впервые о поставках на Украину дальнобойного вооружения заявил премьер-министр Великобритании Риши Сунак в феврале 2023 года. Он отметил, что Украина получит преимущество на поле боя и сможет «выдавить российские войска со своей территории», включая Крым. Власти Украины неоднократно требовали от стран Запада баллистические дальнобойные ракеты, в том числе американские ATACMS, способные преодолевать расстояние до 300 километров. В администрации Белого дома и Пентагоне все требования отклонили, объяснив, что это несет риск эскалации с Россией. Далее — прямая речь собеседников «360».

Политолог Сергей Марков

2 Постепенная дальность США, Великобритания и другие страны НАТО действуют как единая команда. Разногласий между ними не так много. Поэтому можно с уверенностью сказать, что британцы согласовали свое решение с Соединенными Штатами. Американцы в противостоянии с Россией используют классическую тактику: варят лягушку на медленном огне. То есть постепенно Украина получит все виды вооружений, кроме ядерного, а также все виды военных систем, кроме глобальной разведки. Но уже сегодня ВСУ регулярно получают всю информацию оттуда. Поэтому сейчас речь идет о ракетах [дальностью] от 300 километров, потом будет до 500, потом — до 700. Но все произойдет постепенно. Сначала об этом заявит Великобритания и только потом — США.

3 Цели ВСУ У украинских войск с новым вооружением появится возможность бить по крупным городам и объектам России в районе 300 километров. Прежде всего они хотят поразить Севастополь, Симферополь и Крымский мост. Дальше они смогут направлять ракеты в Ростов-на-Дону и Воронеж. Так постепенно удары дойдут до Москвы. Первой целью станет мирное население. Второй мишенью — российские армейские штабы и склады, чтобы подавить военную логистику. Министерству обороны придется располагать запасы вооружений на значительной удаленности от линии соприкосновения, а оставшиеся на близком расстоянии арсеналы дробить на несколько. Это делают и сейчас, но тогда придется распространить эту практику на большую территорию.

4 Ответ России Противостоять обстрелам из дальнобойного оружия Россия сможет. Ракеты станут сбивать и отводить склады еще дальше. Нет сомнений, что Украина получит такой вид вооружений.

Военный эксперт Евгений Михайлов

5 Угроза третьей мировой Посыл Великобритании, которая решила помочь Украине в закупке систем противовоздушной обороны и ракет дальностью 300 километров, а может быть, больше, вызывает тревогу. Но пока это только заявление. Как только станет известно, что такое вооружение для Украины уже закупили, то Россия нанесет конкретный превентивный удар, способный ввести в замешательство Великобританию и союзников. Американцы, когда отказались от поставок подобного оружия, прекрасно осознавали, чем может ответить Россия. Это фактически развязывание третьей мировой войны. Великобритания это тоже прекрасно понимает. Вести подобную игру очень опасно. Блок НАТО вряд ли согласится с решением британцев. Поэтому если США не смогут переубедить союзника об опасности таких действий, то дальнейшие события предсказать сложно.

6 Ответят все Россия не станет разбираться, кто стал инициатором закупки такого типа вооружений или их оплатил. Украину финансируют все страны блока НАТО, в том числе США. Поэтому ответить за удары по нашей территории также придется всем. России терять уже будет нечего. Это сейчас мы ограничиваемся гуманными ответами за удары беспилотников и пролеты самолетов со стороны противника, даже когда гибнут люди. Но это не то количество жертв от ударов дальнобойных ракет. Здесь уже и США не удастся отсидеться в стороне, отрицая свое участие в подобном проекте. Все члены НАТО — наши враги, поэтому неважно, какая страна стала инициатором в передаче Украине подобных видов вооружения. Страшный урон понесут все, потому что России не оставят выбора.