Мир 18 февраля 2023, 18:00 Великобритания первой передаст ВСУ дальнобойное оружие Премьер-министр Британии Сунак объявил о передаче Украине дальнобойного оружия Ministry of Defence UK

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Поставки оружия на Украину из Великобритании в ближайшие месяцы значительно вырастут и превысят по объемам военную помощь всего 2022 года. Страна первой передаст украинским военным дальнобойное оружие, которое они могут использовать для ударов по утраченным территориям, включая Крым. Как сообщил ТАСС, с таким заявлением выступил британский премьер-министр Риши Сунак.

Он напомнил, что в прошлом году власти Великобритании потратили на помощь Украине 2,3 миллиарда фунта стерлингов. Вооружений на такую же или большую сумму страна намерена передать в ближайшие месяцы.

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«Есть то, что требуется Украине, чтобы получить решительное преимущество на поле боя. Поэтому были так важны поставки тяжелых танков и систем ПВО. Вы правы, что упомянули артиллерию, а дальнобойные вооружения тоже сыграют свою роль», — заявил Сунак.

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Британский премьер подчеркнул, что оружие Украина может использовать для выдавливания российских войск со своей территории. Так он ответил о допустимости передачи ракет, которые могут поразить объекты в Крыму.

По словам Сунака, власти Украины поставили перед собой «разумную цель» по возвращению утраченных территорий. Это стремление страны Запада должны полностью поддерживать.

Глава правительства Великобритании призвал участников Мюнхенской конференции по безопасности удвоить поставки оружия украинским войскам, пока страна не стала членом НАТО.

Сунак подчеркнул, что Великобритания поможет любой стране, которая готова предоставить Украине истребители. Обучение украинских пилотов управлению военными самолетами НАТО Соединенное Королевство возьмет на себя.

Британский премьер повторил заявление координатора по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, который заявил, что США не обещали Украине военные самолеты, но поддержат страны, которые пойдут на такой шаг.