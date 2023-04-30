Мир 30 апреля 2023, 08:55 Великобритания решила закупить для ВСУ дальнобойные ракеты Defence24: Власти Британии сообщили о планах закупить для ВСУ ракеты дальностью до 300 км РИА «Новости»

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Правительство Великобритании заявило о намерении закупить для ВСУ дальнобойные ракеты в рамках Международного фонда помощи Украины (IFU). Об этом сообщило польское издание Defence24.

«Великобритания хочет закупить современное вооружение для Украины. Среди востребованной техники — дальнобойные ракеты», — уточнило издание.

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Дальность снарядов составит от 100 до 300 километров. Эти ракеты можно будет запускать как с земли, так и с воздуха.

Кроме того, для ВСУ собираются приобрести оборудование, обеспечивающее мобильность войск, включая мощные танковые тягачи.

Международный фонд помощи Украины создали в августе 2022 года под началом Великобритании. Он объединил Исландию, Норвегию, Швецию, Данию и Литву. Также компании из 40 стран подали заявки на участие в первом тендере IFU.

Ранее Италия передала Украине 20 неисправных самоходных артиллерийских установок (САУ) M109L.