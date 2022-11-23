Эксклюзив 23 ноября 2022, 13:03 Джонсон напомнил о себе. Кресло британского премьера снова может стать вакантным Политолог Светов: Джонсон — защитник интересов Украины, но не британцев Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон / РИА «Новости»

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Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что ряд европейских стран рассчитывали на быстрое поражение Украины. Похоже, отставной политик решил снова напомнить о себе, ведь нынешнему премьеру предрекают скорую отставку. Однако неурядицы британцев никак не отразятся на общей политике Запада, сообщил «360» политолог и журналист Юрий Светов: они готовы любой ценой не допустить победы России.

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Далее — прямая речь.

Джонсон надеется вернуться

Заявление Бориса Джонсона вызывает некоторое недоумение. Сомнительно, что немцы и французы высказывались о желании быстрого поражения Украины. Скорее всего, это лишь вольная трактовка британца.

И Германия, и Франция — участники Минских соглашений «нормандского формата» (в отличие от Великобритании!). Вероятно, они попытались склонить Украину найти какой-то компромисс с Россией и объясняли, что в случае конфликта украинская сторона может потерпеть поражение.

Сейчас у нового премьер-министра Великобритании Риши Сунака возникли проблемы, похожие на те, что были у его предшественницы Лиз Трасс. Эксперты говорят, что политик может повторить ее судьбу.

Припомните, как только зашел разговор о возможной отставке Трасс, Джонсон немедленно прервал отдых и прилетел в Лондон. Возможно, он и сейчас хочет снова напомнить о себе как о таком бескомпромиссном защитнике интересов Украины.

Риши Сунак, находясь в Киеве, также заявил, что Великобритания будет с украинцами до конца. Вот только до чьего? До конца Украины или до конца Великобритании? Об этом британцам стоит задуматься.

При этом сами англичане пишут, что им нужен премьер-министр, который будет заниматься проблемами жителей Великобритании, а не летать в Киев обниматься с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Запад будет биться до конца

Джонсон заявил, что после начала специальной военной операции России на Украине западные страны сплотились. Однако они это сделали не сами по себе — им было приказано.

Помните эти знаменитые слова: «Все должны находиться на правильной стороне»? В этой ситуации правильная сторона та, которую занимают Соединенные Штаты Америки. Они приказали — все остальные страны сделали. Но вот насколько их сплочения хватит — большой вопрос.

Однако надеяться на то, что западные страны изменят решение и если не встанут на российскую сторону, то хотя бы сократят помощь Украине, не стоит. Они будут биться до конца.

Раньше они твердили о поражении россиян, но уже поняли, что это невозможно. Теперь генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что главная задача — не допустить победы России. Они будут искать разного рода варианты воздействия, но от этой идеи никогда не отступят.

Запад полагает, что при ограничении цен на газ и нефть Россия будет иметь меньше возможностей тратить средства на финансирование спецоперации и это затруднит нашу победу.