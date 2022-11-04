«Несколько часов». Трасс чуть не довела Британию до обвала финансового рынка. | 360°

Мир 04 ноября 2022, 04:01 «Несколько часов». Трасс чуть не довела Британию до обвала финансового рынка. Глава Банка Англии Бейли: из-за решений Трасс страну от обвала отделяло несколько часов Бывший премьер-министр Великобритании Лиз Трасс

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Всего несколько часов отделяли Британию от обвала финансового рынка из-за тех решений, которые во время правления принимала экс-премьер Лиз Трасс. Такое заявление в эфире телеканала Channel 4 сделал глава Банка Англии Эндрю Бейли.

«В тот момент, когда мы вмешались, я могу сказать вам, что мы получали сообщения от рынков, что речь шла о нескольких часах», — заявил Бейли в интервью, отвечая на вопрос, сколько часов или дней оставалось Британии до полного краха.

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Вступив в должность Лиз Трасс приняла несколько критичных решений, которы привели страну на порог полного финансового обвала. Новый план поддержки экономики вызвал шквал критики, он предполагал масштабное снижение налогов. Это привело к снижению спроса на долговые бумаги, и как следствие — падение курса фунта стерлингов до рекордных 1,054 доллара за фунт.

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В результате этих событий Трасс подала в отставку, пробыв на посту 44 дня. Это самый короткий срок пребывания на этой должности. Отставка Трасс породила много мемов и шуток в СМИ.