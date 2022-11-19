Мир 19 ноября 2022, 22:42 Британцы назвали истинную причину встречи Сунака и Зеленского Читатели Daily Mail назвали помощь Великобритании Украине способом отмывания денег Сайт президента Украины / Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

Читать 360tv в

Читатели британской газеты Daily Mail остро отреагировали на новость о выделении очередного пакета помощи Украине. О таком решении премьер-министр Риши Сунак объявил на встрече с украинским президентом Владимиром Зеленским в Киеве.

По мнению британцев, правительства двух государств задумали крупную финансовую махинацию, присваивая себе деньги налогоплательщиков королевства, выделяемые под видом помощи Украине.

Реклама

«Как и большинство британцев, я не согласен с тем, что делает Сунак. Мы знаем всю правду про отмывание денег», — написал пользователь под ником Ciebie.

Реклама

«В стране — снижение зарплат и рост налогов, а в Киеве тем временем отмываются миллиарды, мы это уже проходили. Другой лидер — старая схема», — добавил phil.

Еще один читатель иронично назвал конфликт на Украине черной дырой, имея в виду бесконечные денежные транши в адрес украинских властей.

«Потрясающе! Еще пара миллиардов фунтов обещана черной дыре Зеленского», — посетовал он.

Ранее стало известно, что Риши Сунак приехал в Киев на встречу с Владимиром Зеленским. В ходе встречи он объявил, что Лондон выделит Украине 125 зенитных орудий для борьбы с беспилотными летательными аппаратами.