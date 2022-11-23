Мир 23 ноября 2022, 08:43 Джонсон заявил, что Германия рассчитывала на быстрое поражение Украины Экс-премьер Великобритании Джонсон: Германия рассчитывала на быстрое поражение Украины РИА «Новости»

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Власти Германии рассчитывали на быстрое поражение Украины еще до начала спецоперации. Это помогло бы сберечь мировую экономику, заявил CNN бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

Он рассказал о том, как некоторые европейские страны до 24 февраля относились к возможности прямого вооруженного столкновения между Россией и Украиной. Западные страны, по его словам, сплотились после начала спецоперации, а до нее их позиция сильно разнилась. Например, Германия считала, что с экономической точки зрения быстрое поражение киевского режима намного выгодней, чем затяжные боевые действия. Вооруженный конфликт стал бы катастрофой.

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«В какой-то момент немцы считали, что если это произойдет, то было бы лучше, если бы все это закончилось быстро, а Украина рухнула», — сказал Борис Джонсон.

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Британский политик сказал, что не согласился с этим, но понял, на чем основывался прогноз ФРГ. Франция, по его словам, до последнего отказывалась верить в неизбежное столкновение. Борис Джонсон рассказал, что правительство Италии под руководством Марио Драги отказалось поддерживать позицию Евросоюза и осуждать Россию. Эта страна сильно зависела от российских энергоносителей.