Мир 23 ноября 2022, 08:19 Минфин США захотел корректировать цену на российскую нефть несколько раз в год Минфин США заявил о планах несколько раз в год корректировать потолок цен на нефть РФ РИА «Новости»

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Запад после введения предельной цены на российскую нефть будет корректировать ее не чаще нескольких раз в год. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителя министерства финансов США.

Представитель министерства рассказал, что США не будут корректировать предельную стоимость еженедельно или ежемесячно.

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«Наша цель — пересматривать ее на регулярной основе, что, с моей точки зрения, будет выглядеть, надеюсь, скорее, ежеквартально или даже раз в полгода, потому что мы хотим обеспечить определенность на рынке», — пояснил он.

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По его словам, предельную цену на экспорт российской нефти страны G7 должны объявить в ближайшее время. В Евросоюзе уже проводятся консультации по данному вопросу. Принятие решения о предельной цене на российскую нефть ожидается в 23 или 24 ноября, после встречи послов стран ЕС.

Ранее Еврокомиссия определилась с суммой потолка цен на газ. Его могут установить на уровне трех тысяч долларов за тысячу кубометров.