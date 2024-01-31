Эксклюзив 31 января 2024, 23:14 Двойная выгода. Прямые поставки GLSDB Украине дадут США неплохо заработать Военный эксперт Насонов: США получат двойную выгоду от прямых поставок GLSDB ВСУ Пресс-служба Минобороны

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Украина получит от США реактивные снаряды GLSDB. Передачу высокоточных боеприпасов уже подтвердили в Пентагоне. Если для ВСУ выгода от поставок этого типа бомб весьма призрачна, то американцы своим ходом убили двух зайцев — подтвердили готовность поддерживать киевский режим и получили очередной шанс неплохо заработать. На это в беседе с «360» указал эксперт по безопасности, член координационного совета Росгвардии и ветеран боевых действий Роман Насонов.

Далее — его прямая речь.

Пентагон подтвердил факт и готовность передачи новых высокоточных реактивных снарядов GLSDB, но отказался назвать сроки.

Маленькая американская хитрость

По моей оценке, это определенная хитрость, которая четко говорит: снаряды в настоящее время уже прошли границу Польши и оказались на Украине. То есть <...> США таким образом предупреждают в соответствии с международным правом о том, что они уже, по сути, свершили.

Данные действия могут происходить по определенным закрытым статьям финансирования и другим источникам прямых поставок, которые не требуют одобрения от американского конгресса.

Выгода Соединенных Штатов от прямых поставок двойная. Во-первых, они подтверждают готовность поддерживать Украину. <...> Второе, и самое главное для США, — они при этом зарабатывают весьма достойные дивиденды.

Сумели ли американцы пополнить свои запасы с учетом переданного Украине? Хочу сказать, что США предприняли более грамотные действия — модернизировали складские остатки и [имеющееся] вооружение.

РИА «Новости»

Снаряды с высокой точностью

Эти снаряды не то что страшны для России. Но могут вызвать определенные сложности. У них достаточно высокая точность и довольно большая дальность. Но и раньше [применение ВСУ] и HIMARS, и ряда других высокоточных образцов оружия, по сути, имело невысокий эффект.

Мы засекали пуск и массированно применяли противовоздушные средства обороны — с высокой результативностью поражали. Полностью включали РЭБ, что позволяло при правильной эксплуатации отвести от целей наведения снаряды и значительно понизить эффект их применения.

В данной ситуации, предполагаю, тактика должна быть та же. Просто некие характеристики придется выучить. Плохо, что в период применения [GLSDB].

Подводя итоги, хочу сказать, что изменить ситуацию на поле боя не сможет ничто. Победа при [поставках] любых боеприпасов от всех стран, которые их поставляют, все равно будет за нами.