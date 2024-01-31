31 января 2024, 10:54
Прекращение помощи США скажется на ВСУ через несколько месяцев
Bloomberg: ВСУ к концу весны ощутят отсутствие помощи США
Боеспособность армии Украины пострадает без помощи США даже в том случае, если Евросоюз продолжит ее поддерживать. Военные почувствуют нехватку средств уже к концу весны 2024 года, сообщило агентство Bloomberg.
Для поддержания активной обороны Вооруженным силам Украины потребуются стабильные поставки артиллерийских снарядов и других боеприпасов с Запада. Однако военная помощь ограничена. Страны Европы смогут передать к марту лишь 600 тысяч из обещанного миллиона снарядов.
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В США дополнительный пакет помощи на 60 миллиардов долларов застопорился из-за сопротивления республиканцев. По мнению собеседников агентства, ситуация не изменится в течение нескольких месяцев.
Новый транш Евросоюза в размере 54 миллиардов долларов обсудят на экстренном заседании 1 февраля. Но, по мнению западных дипломатов, даже если помощь ЕС действительно поступит, украинские войска на поле боя почувствуют отсутствие поддержки США к концу весны.
Без американского финансирования все успехи Украины окажутся под угрозой, предупредил госсекретарь Энтони Блинкен. Он призвал конгресс выделить запрошенную Белым домом сумму.
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