Мир 31 января 2024, 10:54 Прекращение помощи США скажется на ВСУ через несколько месяцев Bloomberg: ВСУ к концу весны ощутят отсутствие помощи США U.S. Department of Defense

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Боеспособность армии Украины пострадает без помощи США даже в том случае, если Евросоюз продолжит ее поддерживать. Военные почувствуют нехватку средств уже к концу весны 2024 года, сообщило агентство Bloomberg.

Для поддержания активной обороны Вооруженным силам Украины потребуются стабильные поставки артиллерийских снарядов и других боеприпасов с Запада. Однако военная помощь ограничена. Страны Европы смогут передать к марту лишь 600 тысяч из обещанного миллиона снарядов.

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В США дополнительный пакет помощи на 60 миллиардов долларов застопорился из-за сопротивления республиканцев. По мнению собеседников агентства, ситуация не изменится в течение нескольких месяцев.

Новый транш Евросоюза в размере 54 миллиардов долларов обсудят на экстренном заседании 1 февраля. Но, по мнению западных дипломатов, даже если помощь ЕС действительно поступит, украинские войска на поле боя почувствуют отсутствие поддержки США к концу весны.

Без американского финансирования все успехи Украины окажутся под угрозой, предупредил госсекретарь Энтони Блинкен. Он призвал конгресс выделить запрошенную Белым домом сумму.