Мир 31 января 2024, 00:10 Пентагон подтвердил решение передать Украине реактивные снаряды GLSDB Politico: США передадут Украине реактивные снаряды GLSDB РИА «Новости»

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В Пентагоне сообщили, что США передадут Украине высокоточные реактивные снаряды GLSDB. Об этом заявил официальный представитель военного ведомства Патрик Райдер на брифинге для журналистов. Ранее о скорой передаче GLSDB писало издание Politico.

«Как мы обещали в прошлом году, мы предоставим Украине бомбу малого диаметра наземного базирования в рамках инициативы оборонного содействия USAI», — сказал Райдер.

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Военный чиновник отказался называть сроки поставок из соображений оперативной безопасности. Ранее издание Politico писало, что боеприпасы GLSDB могут появиться на Украине уже в среду, 30 января.

По программе USAI власти США могут закупать вооружение для Украины, в отличие от программы PDA, по который в Киев отправляют оружие со складов Пентагона.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что у американских властей «нет волшебного горшочка» для дальнейшего оказания военной помощи Украине. Он признал, что недостаток финансирования уже виден на поле боя, и призвал конгрессменов одобрить запрос президента США Джо Байдена на выделение 60-миллиардной помощи Киеву.