Эксклюзив 04 февраля 2023, 13:07 Российские системы ПВО уничтожат «крылатые бомбы» GLSDB Историк Кнутов предложил уничтожать дальнобойные снаряды GLSDB при поставках на Украину U.S. Department of Defense

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Министерство обороны США объявило о начале поставок на Украину дальнобойных снарядов GLSDB, способных преодолевать расстояние до 150 километров. Новые боеприпасы ВСУ могут использовать для ударов по республикам Донбасса и даже по северным районам Крыма. О том, как появились «крылатые бомбы» и чем может ответить Россия после получения снарядов Украиной, рассказал военный историк и директор Музея Войск ПВО в поселке Заря городского округа Балашиха Юрий Кнутов.

Далее — прямая речь собеседника «360».

Бомбы с мотором и крыльями

GLSDB — это фактически бомба наземного базирования. Она состоит из двух частей. Первая — двигатель от реактивного кассетного боеприпаса HIMARS. В свое время этих снарядов произвели достаточно много. Так как применение кассетных боеприпасов ограничено, американцы их разделили. Двигатели хранятся отдельно от кассетной боевой части. Таких двигателей у американцев оказалось очень много.

Для войны в Ираке и Афганистане США произвели большое количество бомб GBU-39 — планирующих снарядов малого калибра. Ее спускают с самолета, [бомба] способна пролететь 110 километров. У нее раскрываются крылья, она управляется при помощи GPS, точность поражения у нее пять метров. Боевая часть — до 90 килограммов, способная пробить бетонные перекрытия толщиной до 90 сантиметров. Такие бомбы по своему калибру сопоставимы с ракетами HIMARS.

Американская компания Boeing и шведская фирма Saab предложили соединить эти два устройства. Таким образом создали бомбу наземного базирования GLBSD. Ее можно запускать непосредственно с установки HIMARS. Потому что калибр подходит.

Двигатель выводит эту бомбу на высоту 10 километров, затем отделяется, бомба раскрывает крылья, а потом летит, как будто ее запустили с самолета, еще 110 километров. То есть общее расстояние получается около 150 километров.

Дешевое и опасное оружие

Преимущество этих бомб в том, что они очень дешевые. [Стоят] 40 тысяч долларов, тогда как снаряд HIMARS — 160 тысяч. Отражающая поверхность у них тоже очень маленькая — 0,015 метра. То есть не каждая станция, не каждый комплекс может ее обнаружить.

У нас есть системы противовоздушной обороны «Панцирь», «Тор», «Бук», которые могут их сбивать.

Поэтому задача будет находить следы этих бомб, чтобы их уничтожать. Ликвидировать установки HIMARS и уничтожать сами бомбы в момент доставки с территории Польши.

Но опасность достаточно большая. Они могут долететь до Крыма, до Луганска. США поэтому их и поставили, потому что заявили, что не возражают против обстрелов Крыма.