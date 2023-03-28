Важное 28 марта 2023, 14:40 Российская ПВО впервые перехватила управляемый реактивный снаряд GLSDB Минобороны: подразделения ПВО впервые перехватили управляемый реактивный снаряд GLSDB Пресс-служба Минобороны

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ПВО России впервые перехватила управляемый реактивный снаряд GLSDB. Об этом сообщили в Минобороны России.

Боеприпас сбили в зоне спецоперации. Военные окрестили снаряд РСЗО GLSDB «умной» авиабомбой с двигателем, который ВСУ получают из США.

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«Средствами противовоздушной обороны перехвачен один управляемый реактивный снаряд GLSDB», — уточнили в военном ведомстве.

Кроме того, в министерстве обратили внимание, что всего средства противовоздушной обороны за сутки перехватили 18 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS.

В начале февраля бывший гендиректор Роскосмоса, руководитель группы военных советников и научно-технического центра «Царские волки» Дмитрий Рогозин предупредил об опасности американских бомб GLSDB. Он подчеркнул, что их сложно обнаружить и перехватить из-за малого диаметра. Низкую себестоимость бомб обеспечивает их большая серийность.