28 марта 2023, 14:40
Российская ПВО впервые перехватила управляемый реактивный снаряд GLSDB
Минобороны: подразделения ПВО впервые перехватили управляемый реактивный снаряд GLSDB
ПВО России впервые перехватила управляемый реактивный снаряд GLSDB. Об этом сообщили в Минобороны России.
Боеприпас сбили в зоне спецоперации. Военные окрестили снаряд РСЗО GLSDB «умной» авиабомбой с двигателем, который ВСУ получают из США.
Реклама
«Средствами противовоздушной обороны перехвачен один управляемый реактивный снаряд GLSDB», — уточнили в военном ведомстве.
Кроме того, в министерстве обратили внимание, что всего средства противовоздушной обороны за сутки перехватили 18 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS.
В начале февраля бывший гендиректор Роскосмоса, руководитель группы военных советников и научно-технического центра «Царские волки» Дмитрий Рогозин предупредил об опасности американских бомб GLSDB. Он подчеркнул, что их сложно обнаружить и перехватить из-за малого диаметра. Низкую себестоимость бомб обеспечивает их большая серийность.
Минобороны РФ
Специальная военная операция РФ на Украине
Реклама
Реклама