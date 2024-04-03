Мир 03 апреля 2024, 15:37 Два варианта Порошенко. Зачем отставной президент собрался на выборы Украинский политик Олейник: Порошенко — бестия, которая способна на любые шаги Фото: Aleksandr Gusev / Global Look Press

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Украинцам отказали в выборах президента страны, однако политики не теряют надежды побороться за власть. Петр Порошенко уже заявил о намерении взять реванш у Зеленского. Возможно, так отставной глава Украины хочет избежать уголовного преследования и спасти свои немалые активы.

Порошенко захотел вновь пойти в президенты

Бывший президент Украины Петр Порошенко готов снова возглавить страну. Он без обиняков заявил, что пойдет баллотироваться, как только появиться возможность провести выборы. Для этого, по мнению политика, ВСУ должны добиться ощутимых успехов на фронте.

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Шестой по счету (если считать три месяца исполнявшего обязанности главы страны Александра Турчинова) украинский президент регулярно выступал с критикой правительства. Порошенко обвинял депутатов в оторванности от реальной жизни, что привело к критической ситуации в зоне боевых действий.

Президентские выборы должны были пройти на Украине 31 марта. Однако власти, сославшись на военное положение, отказались их проводить, несмотря на советы международных организаций и американских политиков. Таким образом срок полномочий действующего главы государства Владимира Зеленского истечет 20 мая.

Владимир Зеленский. Фото: IMAGO / PRESIDENT OF UKRAINE apa / Global Look Press

Своя игра

Все лидеры фракций Верховной рады 30 ноября 2023 года подписали меморандум. Суть в том, что любые выборы, парламентские и президентские, будут проводить через шесть месяцев по окончании военных действий, напомнил в разговоре с «360» украинский политик и участник движения «Другая Украина» Владимир Олейник.

Он уточнил, что таким изначально не конституционным образом удалось достичь согласия в политических элитах Украины. И заодно удовлетворить Запад — он перестал требовать от украинской администрации выборы президента, которые по закону должны были состояться 31 марта 2024-го.

Заявление Порошенко говорит о том, что у него есть надежды. Возможно, это какой-то договор о мире. Ведь, как правило, политики такого уровня, если они не сошли с ума, делают заявление осторожно. Все ждали, что он скажет: «Еще рано говорить о выборах и выдвижении своей кандидатуры на должность президента», подчеркнул Олейник.

Теперь экс-президент привлек внимание Зеленского, известного своей ревностью. Действующий президент уже убрал одного конкурента — бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного — и теперь будет заниматься Порошенко. Однако, возможно, последнему это как раз выгодно.

Порошенко находится под следствием: против него возбуждено уголовное дело, пока он в статусе свидетеля. Думаю, если Порошенко предъявят обвинения, он сможет заявить, что Зеленский преследует его по политическим соображениям. Это такая бестия, которая способна на любые шаги. Владимир Олейник

Такой вариант, по мнению собеседника «360», наиболее вероятен. Ведь у армии Украины нет никаких побед, не говоря уже о выходе на границы 1991 или 2022 года. Нет и условий для переговоров — Киев вообще не хочет разговаривать с Москвой. К тому же, как только Порошенко уйдет из политики, его сразу разденут: заберут все активы.

«Ведь он не сможет вывести все „заводы, дома, пароходы“. Но если Порошенко будет бороться за пост президента, даже в случае проигрыша сохранит политическое влияние и будет иметь неплохую перспективу попасть в парламент. Это безысходное положение: „Или я ее в загс, или она меня к прокурору!“» — припомнил классику Олейник.

За кого проголосуют украинцы

Если выборы на Украине однажды состоятся, первым претендентом на должность президента был бы Залужный — даже сейчас он сохраняет свой потенциал, отметил Олейник.

Вторым идет Порошенко, потом лидер блока «Батькивщина» Юлия Тимошенко и экс-председатель Рады Украины Дмитрий Разумков.

Эта ситуация зеркальна тем событиям, которые были в 2019 году. Тогда люди голосовали не за Зеленского, а против Порошенко. Поэтому сегодня они могут проголосовать за любого, кроме нынешнего президента. Владимир Олейник

Близкие к Порошенко депутаты начинают «накачивать» общество, что он бы не допустил военного конфликта. Это сложная игра, и никто не знает, к чему она приведет.

Петр Порошенко. Фото: Kirill Chubotin / Keystone Press Agency / Global Look Press

Ясно одно: большинство будет против Зеленского и за любого, даже имеющего небольшой рейтинг, кандидата, подчеркнул политик.

«Люди устали от сражений. Они хотят убрать Зеленского, тем более что после 20 мая большинство украинцев, людей грамотных, читающих Конституцию, будут понимать, что „царь ненастоящий“ — президент потеряет легитимность», — объяснил Олейник.

Почему Зеленскому не нужны выборы

Мечты Порошенко снова очутиться в кресле главы Украины едва ли претворятся в жизнь: выборы уже не состоялись. Но в любом случае экс-президент — пройденный вариант, уверен военный эксперт и политолог Евгений Михайлов.

Порошенко принес Украине так же немало горя, как и Зеленский. Это уже отработанные варианты. Если что-то от Украины останется, то ею явно не будут руководить те, кто в прошлом опорочил себя на международной арене и разворовывали свою страну. Евгений Михайлов

Зеленский в ближайшее время вряд ли допустит какие-то выборы, ведь они приведут к поражению бывшего комика «95-го квартала»: у него довольно низкий рейтинг среди населения, подытожил политолог.