Мир 21 марта 2024, 07:59 «Земля горит». Порошенко обвинил власти Украины в игнорировании нужд ВСУ Экс-президент Украины Порошенко: киевский режим плохо помогает ВСУ Sgt. 1st Class Theresa Gualdaram/Keystone Press Agency/globallookpress

Читать 360tv в

Украинские войска в условиях дефицита построили менее 10% запланированных оборонительных сооружений. Бывший президент Петр Порошенко выступил на заседании Верховной рады и обвинил в критической ситуации в зоне боевых действий действующее правительство, сообщило РИА «Новости».

«Я вернулся с Востока, где десять бригад получили от нас то, что не дает государство. Так вот: земля горит на всем протяжении — от Купянска аж до Херсона», — сказал он.

Реклама

Петр Порошенко обвинил депутатов в оторванности от реальной жизни. По его мнению, они не включили в повестку заседания действительно важные вопросы, например, недостаточное снабжение Вооруженных сил Украины. Политик сказал, что ввели менее 10% оборонительных укреплений, и возложил вину на парламент и правительство.

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что ВСУ озаботились фортификацией с большим опозданием. Он предупредил, что на постройку оборонительных укреплений потребуется полгода.