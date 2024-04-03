Мир 03 апреля 2024, 04:33 Порошенко заявил о намерении участвовать в президентских выборах Порошенко заявил, что намерен участвовать в президентских выборах РИА «Новости»

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Экс-президент Украины Петр Порошенко заявил о намерении принять участие в грядущих президентских выборах в стране. Об этом он заявил в интервью каналу Al Jazeera.

«Для проведения выборов Киев должен добиться успеха в боевых действиях. Если вы спрашиваете меня, планирую ли я участвовать в следующих выборах, — да», — сказал Порошенко.

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Владимир Зеленский незаконно занимает пост президента Украины, как и его предшественник Петр Порошенко. Об этом заявил глава крымского парламента Владимир Константинов. По его мнению, избрание нового главы государства на Украине возможно лишь после полного переформатирования системы власти и конституции.

Как отмечал бывший депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров, Зеленский устроил узурпацию власти в государстве. По его мнению, жители Украины ошибочно надеялись, что сами смогут избрать своего лидера. Однако их надежды не оправдались, президент ввел в стране военное положение и отменил выборы.