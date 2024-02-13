Мир 13 февраля 2024, 19:55 Зеленский решением об увольнении развязал Залужному руки The Atlantic: Залужный уничтожит Зеленского за ошибки нового командования IMAGO / Pool / Ukrainian Presidenti / Global Look Press

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Президент Украины Владимир Зеленский совершил политическую ошибку, уволив главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного и возложив на его последователя Александра Сырского чрезмерные надежды. Об этом в своей колонке для газеты The Atlantic написала обозреватель Кори Шейк.

Она напомнила, что слухи вокруг увольнения Залужного ходили очень давно и многие называли причиной растущую популярность генерала на фоне падения интереса жителей к главе государства.

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Опасаясь сильного политического соперника, Зеленский не придумал ничего лучше, как вывести его через увольнение. Но фактически развязал Залужному руки и позволил действовать как самостоятельной фигуре.

Для публики глава государства объяснил, что зашедшая в тупик ситуация на линии соприкосновения потребовала глобального обновления руководящего состава. Пост главнокомандующего достался Александру Сырскому.

«Теперь любая неудача украинских военных под руководством нового генерала ударит прежде всего по политической верхушке», — указали в материале.

Этой ситуацией вполне может воспользоваться Залужный, который не утратил свою популярность даже после ухода с поста. Фактически он получил право выступать с критикой нового главнокомандующего, а также политического руководства страны за каждый провал в зоне боевых действий.

Подобные перепалки вряд ли понравятся западным партнерам Украины, которые уже сейчас начали сокращать военную помощь.

Украинский генерал в отставке Сергей Кривонос заявил, что находящиеся на передовой бойцы ВСУ возмутились отставкой Залужного и проявили неадекватную реакцию.