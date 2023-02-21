Мир 21 февраля 2023, 15:40 НАТО призвал Россию пересмотреть решение о приостановке участия в ДСНВ Генсек НАТО Столтенберг выразил сожаление о решении Путина приостановить участие в ДСНВ РИА «Новости»

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отреагировал на заявление президента РФ Владимира Путина о приостановке участия в Договоре о стратегических наступательных вооружениях. Генсек альянса выразил сожаление об этом решении, сообщило РИА «Новости».

«Я сожалею о сегодняшнем решении России приостановить свое участие в ДСНВ. Я призываю Россию пересмотреть решение, соблюдать свои обязательства», — сказал он.

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В своем послании Федеральному собранию Владимир Путин заявил, что Россия приостанавливает участие в ДНСВ до тех пор, пока не станет ясен совокупный ударный арсенал НАТО.

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Глава государства назвал абсурдными требования альянса допустить их инспекторов на российские ядерные объекты на фоне планов Запада нанести стратегическое поражение России.

ДСНВ — это подписанный в 2010 году договор между Россией и США о сокращении ядерного арсенала до 700 межконтинентальных баллистических ракет, 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок.