Мир 22 февраля 2023, 17:24 Чехия осудила решение России о приостановке ДСНВ Чешский МИД призвал Россию скорейшим образом вернуться к выполнению ДСНВ Unsplash

Читать 360tv в

Министерство иностранных дел Чехии призвало Россию как можно скорее вернуться к выполнению Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений. Соответствующее заявление опубликовали в социальных сетях чешского МИД.

Дипведомство считает, что подписанный еще в 2010 году в Праге ДСНВ внес вклад в укрепление доверия в ядерной области. Договор помог сократить количество подобного оружия.

Реклама

«Чехия осуждает решение [президента России] Владимира Путина приостановить выполнение договора и призывает Россию к скорейшему возвращению к его выполнению», — отметили в чешском министерстве.

Реклама

Во время оглашения послания Федеральному собранию российский лидер заявил, что страна приостанавливает свое участие в ДСНВ. Государственная дума ратифицировала закон. Он вступит в силу после официальной публикации. Решение по возобновлении российского участия в ДСНВ возложили на главу государства.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что такое решение стало следствием необдуманных действий американского президента Джо Байдена и его нежелания соблюдать обязательства.