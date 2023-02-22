22 февраля 2023, 17:24
Чехия осудила решение России о приостановке ДСНВ
Чешский МИД призвал Россию скорейшим образом вернуться к выполнению ДСНВ
Министерство иностранных дел Чехии призвало Россию как можно скорее вернуться к выполнению Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений. Соответствующее заявление опубликовали в социальных сетях чешского МИД.
Дипведомство считает, что подписанный еще в 2010 году в Праге ДСНВ внес вклад в укрепление доверия в ядерной области. Договор помог сократить количество подобного оружия.
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«Чехия осуждает решение [президента России] Владимира Путина приостановить выполнение договора и призывает Россию к скорейшему возвращению к его выполнению», — отметили в чешском министерстве.
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Во время оглашения послания Федеральному собранию российский лидер заявил, что страна приостанавливает свое участие в ДСНВ. Государственная дума ратифицировала закон. Он вступит в силу после официальной публикации. Решение по возобновлении российского участия в ДСНВ возложили на главу государства.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что такое решение стало следствием необдуманных действий американского президента Джо Байдена и его нежелания соблюдать обязательства.
Чехия
Россия
Приостановка ДСНВ
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