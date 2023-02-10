Мир 10 февраля 2023, 21:43 США заявили о готовности к диалогу с Россией по ДСНВ Замгоссекретаря США Дженкинс: Вашингтон готов к диалогу с Москвой по продлению ДСНВ РИА «Новости»

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Соединенные Штаты Америки выразили готовность продолжить диалог с Россией по Договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ). Об этом сообщила заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями Бонни Дженкинс, ее процитировал ТАСС.

«Наша цель — дать ясно понять, что мы готовы с ними (россиянами — прим. ред.) встретиться, когда они готовы. Жаль, что они увязывают это с происходящим на Украине», — заявили Дженкинс во время спецбрифинга.

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Исполнение ДСНВ важно для обеспечения национальной безопасности США, заявила заместитель госсекретаря. Она выразила надежду, что на переговорах с Россией удастся отделить обсуждение Договора от украинской тематики.

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«США крайне заинтересованы в возобновлении контактов с Россией с тем, чтобы вновь вернуться за стол переговоров по стратегической стабильности и возобновить инспекции», — подчеркнула дипломат.

Российский МИД считает, что США весьма вольно трактуют свои обязательства и перекладывают ответственность на Россию. Ситуацию с обсуждением ДСНВ невозможно рассматривать в отрыве от спецоперации — сложно представить, как американские офицеры, будучи стороной конфликта на Украине, станут обследовать российские военные объекты.