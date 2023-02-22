Мир 22 февраля 2023, 07:22 Франция оказалась расстроена решением России приостановить участие в ДСНВ МИД Франции высказал сожаление в связи с решением России приостановить участие в ДСНВ piqsels

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Французские власти сожалеют о том, что Россия приостанавливает свое участие в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Об этом сообщил МИД Франции в коммюнике.

«Франция сожалеет о сообщении президента [РФ Владимира] Путина о приостановлении участия России в договоре New Start», — сказано в официальном сообщении.

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Также Франция призвала России показать ответственность и пересмотреть свою точку зрения касательно участия в ДСНВ. Французские власти напомнили, что договор New Start — это основной инструмент международной архитектуры, который касается ограничения стратегических наступательных вооружений и стратегической стабильности.

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Накануне российский президент Владимир Путин выступил с посланием Федеральному собранию. Среди прочего он заявил о том, что Россия приостановит свое участие в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений. При этом глава государства подчеркнул, речи о выходе из российско-американского соглашения пока не идет.