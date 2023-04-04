Мир 04 апреля 2023, 19:52 Дары Зеленского. Польша ждет президента Украины и ее земли Политолог Журавлев заявил, что Зеленский намерен отдать Польше Львов

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Украинский президент Владимир Зеленский планирует навестить поляков. Он не боится путешествовать, поскольку точно знает: Россия не занимается терактами. Политологи полагают, что главной темой переговоров будет обмен западных земель Украины на польские оружие и войска.

Зеленский приедет в Польшу

Владимир Зеленский утром 5 апреля прибудет в Варшаву. Это будет однодневный визит по приглашению польского коллеги Анджея Дуды. Предполагается, что соседи обсудят вопросы безопасности, экономики и сельского хозяйства.

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Руководитель управления международной политики канцелярии президента Польши Марчин Пшидач сообщил, что главы государств затронут проблему перевозки украинского зерна, которое благодаря мошенникам попало не в Северную Африку и страны Ближнего Востока, а на центрально- и восточноевропейский рынки.

Также Зеленский и Дуда поговорят на политические и исторические темы. Во второй половине дня президентв выступят перед народом в Королевском замке. Глава киевского режима собирается лично поблагодарить всех поляков за помощь и обратится со словами поддержки к соотечественникам.

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Визит Зеленского обеспечили старые МиГи

Хотя польские чиновники еще несколько дней назад объявили о визите Зеленского, в офисе украинского президента эту информацию подтверждать отказались. Там заявили, что не сообщают о поездках главы государства во время военного конфликта, писал The New York Times.

Американские журналисты уверены: поездка Зеленского в Варшаву стала возможной лишь потому, что Польша начала выполнять обещание премьер-министра республики Матеуша Моравецкого и передала ВСУ российские истребители МиГ-29.

Польские власти не скрывают, что эти устаревшие самолеты все равно собирались снять с вооружения. Вопросы дальнейших поставок президенты Польши и Украины также обсудят 5 апреля.

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Зеленский верит России

Научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев в разговоре с «360» отметил, что сложно сказать, станет ли приезд Зеленского радостью для простых граждан Польши, которые устали от беженцев-украинцев.

С одной стороны, поляки ненавидят Россию и россиян, с другой — презирают украинцев. И у рядового гражданина обе эти эмоции присутствуют одновременно. Наверняка неизвестно, но возможно, что визит Зеленского вызовет серьезное раздражение.

По словам Журавлева, президент Украины явно чувствует себя в безопасности в поездках по миру лишь потому, что верит России: она, как известно, терроризмом не занимаемся. Разумеется, его прикрывают и западные спецслужбы.

«Именно в условиях военного конфликта Зеленскому надо ездить. Он едет за деньгами, едет за поддержкой, и в этих действиях есть своя логика», — объяснил политолог.

Памятная (сувенирная) банкнота с изображением президента Украины Владимира Зеленского

Земля в обмен на оружие

Журавлев предположил, что предметом личной беседы Зеленского и его польского коллеги Дуды будут условия оккупации Западной Украины. В обмен на это Киев запросит увеличение объемов военной помощи от Варшавы.

«Не знаю только, в какой форме: исключительно в виде техники или возьмут так называемыми добровольцами — поляками, которые под видом добровольных участников конфликта будут воевать за новую украинскую колонию Польши», — рассказал политолог.

За это Зеленский фактически передаст Львов полякам, допустил собеседник «360». Хотя Польша явно рассчитывает не только на западные земли, а жаждет большего. Поляки мечтают провести границу по Днепру, как это было в XVII веке при Рече Посполитой.

Польские «миротворцы» готовы

Ранее директор Центра прикладной социологии и политологии Геннадий Подлесный отмечал, что извечная мечта поляков — «Польша от моря до моря», от Балтийского до Черного. Ради этого страна была готова договариваться даже с Гитлером.

Запад не позволит Варшаве забрать себе много украинских земель, но легко разрешит взять подачку в виде западных украинских областей. Поэтому сегодня поляки надеются ввести туда свои войска «миротворцев» и постепенно захватить территорию.

«Польша, войдя туда, сделает все, чтобы не сталкиваться с российской армией. Ведь при всех амбициях польских властей они точно понимают, что при прямом столкновении с Россией их государства просто не будет», — объяснил Подлесный.