Мир 03 апреля 2023, 10:59 Канцелярия раскрыла темы будущих переговоров Зеленского и Дуды в Варшаве Президент Украины Владимир Зеленский 5 апреля приедет в Польшу с официальным визитом Сайт президента Украины / Flickr

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Официальный визит президента Украины Владимира Зеленского в Польшу пройдет 5 апреля. Он примет участие в переговорах и встретится с народом, рассказал в эфире радиостанции RMF руководитель управления международной политики канцелярии президента Польши Марчин Пшидач.

Украинский лидер приедет в Варшаву в среду утром и пробудет весь день. Визит, по словам Марчина Пшидача, пройдет по приглашению президента Анджея Дуды, поэтому первым пунктом программы станут переговоры с ним. Он не стал раскрывать детали, но сказал, что повестка очень насыщенная.

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«Это будут долгие, широкие разговоры не только о ситуации с безопасностью, но и об экономической ситуации, а также на политические и исторические темы», — сказал представитель канцелярии.

Владимир Зеленский также обсудит с Анджеем Дудой тему сельского хозяйства. Марчин Пшидач рассказал, что украинское зерно планировали перевозить транзитом через польские порты в Северную Африку и страны Ближнего Востока. Однако, по его словам, из-за действий «нескольких или дюжины мошенников» зерно попало на польский, центрально- и восточноевропейский рынки.

Во второй половине дня президенты выступят перед народом в Королевском замке. Марчин Пшидач назвал это отличием визита Владимира Зеленского в Варшаву от поездок в Лондон, Вашингтон, Париж и Брюссель — президент Украины лично поблагодарит местных жителей за поддержку.

Несмотря на официальную позицию властей, на украинских беженцев в Польше неоднократно нападали. Один из таких случаев произошел в городе Лодзи, сообщили «Известия». Поляки избили возле Реймонтского парка двух друзей с Украины.