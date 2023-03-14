Мир 14 марта 2023, 15:42 Польша собирается передать Украине истребители до конца апреля Премьер-министр Польши Моравецкий: Украина получит истребители МиГ-29 в течение 4-6 недель

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Польша планирует передать украинской армии свои истребители МиГ-29 до конца апреля. Об этом заявил на пресс-конференции премьер-министр страны Матеуш Моравецкий, сообщил ТАСС.

«Это может произойти в течение ближайших четырех-шести недель», — сказал Моравецкий.

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В начале марта польский президент Анджей Дуда заявил, что готов передать все истребители МиГ-29 на нужды украинской армии. По его мнению, на Украине есть летчики, способные управлять этими машинами.

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Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак сообщил, что ВСУ уже получили батареи ПВО Patriot. Но позже военное ведомство опровергло эту информацию.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о «ползучем завоевании» Польшей территории Украины. Участие польской стороны в конфликте она связала со строительством военного центра.