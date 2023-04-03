Мир 03 апреля 2023, 21:04 «Польша от моря до моря». Великая польская мечта снова актуальна Политолог Подлесный заявил, что поляки войдут на Украину под видом миротворцев РИА «Новости»

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Поляков готовят к возможной войне с Россией. Нет, открытого противостояния Польша будет избегать всеми силами. Скорее всего, она просто введет своих «миротворцев» на украинские западные земли, как можно дальше от фронта. Так можно вволю кричать «Мы покажем русским!», а главное — успеть отхватить свой кусок Украины.

Поляков готовят к войне

Польскую общественность готовят к возможной войне с Россией. Судя по воспоминаниям тех, кто пережил Вторую мировую войну, нынешняя политическая пропаганда работает теми же методами, написал публицист Эугениуш Зинкевич в еженедельнике Myśl Polska.

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По его словам, рецепт управления поляками нашли довольно давно: достаточно им польстить, выказать презрение к русским и вселить веру в то, что кругом враги. Именно с такими настроениями Польша собиралась на войну с гитлеровской Германией.

Финал всем известен. Однако это не мешает сегодня польскому послу заявлять о намерении своей страны вступить в конфликт с Россией. А президенту Польши Анджею Дуде — забыв о Волынской резне, обниматься со своим украинским коллегой, повторяя Леонида Брежнева с Эрихом Хонеккером.

Президенты Польши и Украины Анджей Дуда и Владимир Зеленский, 2022 год; генсек ЦК КПСС Леонид Брежнев и глава ГДР Эрих Хонеккер, 1979 год / «ВКонтакте»

Великая польская мечта

Директор Центра прикладной социологии и политологии Геннадий Подлесный рассказал «360», что полякам всегда внушали: Войско Польское — очень мощная армия, чуть ли не самая сильная в Европе. Она сможет отстоять любые польские интересы.

Главный польский интерес всегда был один — «Польша от моря до моря», от Балтийского до Черного. И раньше, и сейчас эта идея лежит в основе всей польской политики. Однако нельзя однозначно сказать, что в 1939 году Польша собиралась воевать с Германией. Геннадий Подлесный

Подлесный добавил, что тогда велись переговоры на самом высшем уровне: тогдашний польский премьер-министр Юзеф Пилсудский ездил к Адольфу Гитлеру на поклон. Ведь Польша собиралась реализовать вместе с Германией свою национальную идею «от моря до моря».

Польский католический женский лагерь перед началом Второй мировой войны

«На каком-то этапе Гитлер сеял иллюзии для польского руководства о том, что их страна будет союзником Германии и будет вместе с ней воевать против СССР. И Польша была согласна с вермахтом вместе вторгнуться в Советский Союз и отобрать у него землю», — сказал политолог.

Он добавил, что Польша надеялась получить всю Украину и выходы на два моря. Но в итоге поляков цинично использовали и обманули. Тогда они понадеялись, что их защитят Великобритания и Франция, и потому отказались от альянса с СССР.

Миротворцы из Польши

Подлесный отметил, что сегодня у польских руководителей снова возникли надежды, что можно воспользоваться ситуацией и реализовать свою давнюю мечту. В идеале поляки не против забрать всю Украину, но США такое усиление Польши не нужно.

«Запад разве что даст подачку Польше в виде западных украинских областей. А остальную Украину просто разделит. Поэтому сейчас руководство Польши готовит свой народ к тому, что Войско Польское будет на Украине», — пояснил политолог.

Он напомнил, что сейчас идут консультации ЕС о вводе так называемых миротворцев на территорию Украины. Хотя этот вопрос еще не решен, можно с большой долей вероятности прогнозировать, что Польша введет войска на Украину либо по двустороннему договору, либо в виде добровольчества контингента.

Скорее всего, ввод польских войск будет ограничен западными областями. Польша, войдя туда, сделает все, чтобы не сталкиваться с российской армией. Ведь при всех амбициях польских властей они точно понимают, что при прямом столкновении с Россией их государства просто не будет. Геннадий Подлесный

Поляки все помнят

При этом в Польше не забыли о Волынской резне — национальные обиды там помнят все, заверил Подлесный. В стране всегда отмечают памятные даты, воинские праздники и немногочисленные победы, некоторые из которых были придуманы.

«Но позиция польского руководства, польского общества — это совершенно разные позиции. Потому поляки могут драться с зарвавшимися украинскими беженцами, сжигать их автомобили, но они не стоят у руля власти», — отметил политолог.

Он добавил, что настроение народа сильно отличается от намерений реального польского руководства. И сейчас оно заигрывает с Украиной, в очередной раз надеясь исполнить мечту о Польше от моря до моря.