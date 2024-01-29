Мир 29 января 2024, 17:40 Много слов, да мало дела. Что такое ЭКОВАС и почему сразу три страны покинули его Аналитик Беляев: Мали, Нигер, Буркина-Фасо не хотят иметь с ЭКОВАС ничего общего Участник январских протестов в Мали в 2022 году. Фото: Richard Mazzella / Keystone Press Agency / Global Look Press

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Сразу три страны объявили о выходе из Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС). По мнению экспертов, такой радикальный шаг не вызовет мировых потрясений. Организация хоть и представляет своим участникам прогрессивные программы и серьезные планы, но на практике практически никто из членов блока не видит плюсов. Почему западноафриканские государства по-английски покинули альянс и насколько это ударит по его функциям, узнал «360».

Немедленный выход из сообщества

Буркина-Фасо, Мали и Нигер 28 января заявили, что немедленно покидают ЭКОВАC. По информации СМИ, «доблестные народы» трех государств «с сожалением и большим разочарованием» отметили, что организация отошла от идеалов своих отцов-основателей и духа панафриканства.

Панафриканизм — движение, которое появилось в конце XIX — начале XX века среди афроамериканской интеллигенции. Оно требовало предоставления чернокожим равных политических прав в США. В первой половине XX века панафриканизм связали с требованием африканских общественно-политических движений независимости африканских стран.

После того как африканские страны получили независимость, идею панафриканизма связали с концепцией, предложенной первым президентом Ганы Кваме Нкрумой в 1960-х годах, о создании единого государства на африканском континенте — Соединенных Штатах Африки. Идею также активно продвигал ливийский лидер Муаммар Каддафи с 1969 по 2011 год.

Ливийский лидер, революционер и политический теоретик Муаммар Каддафи. Повстанцы, пытая, убили идейного лидера 20 октября 2011 года после завершения битвы за Сирт — последнего сражения первой гражданской войны в Ливии. Фото: Zhang Meng / ZUMAPRESS.com / Global Look Press Фрагмент карты западноафриканского региона. Фото: hkp / BROKER.com / Global Look Press Мемориал в Гане в честь бывшего президента Кваме Нкрумы. Он стал первым лидером Ганы после провозглашения независимости. Фото: Seth / XinHua / Global Look Press Ливийский лидер, революционер и политический теоретик Муаммар Каддафи. Повстанцы, пытая, убили идейного лидера 20 октября 2011 года после завершения битвы за Сирт — последнего сражения первой гражданской войны в Ливии. Фото: Zhang Meng / ZUMAPRESS.com / Global Look Press Фрагмент карты западноафриканского региона. Фото: hkp / BROKER.com / Global Look Press

Заявление подписали военные, фактически занимающие посты глав государств: капитан Буркина-Фасо Ибрагим Траоре, полковник Ассими Гойта (Мали) и генерал Абдурахман Чиани (Нигер). Во всех трех странах произошли военные перевороты в последние несколько лет.

Позже комиссия ЭКОВАС сообщила, что не получала официального уведомления от Буркина-Фасо, Нигера и Мали о выходе из сообщества. Сообщество до сих пор ожидает уведомления о решении трех государств.

«Комиссия ЭКОВАС, как постановил руководящий орган глав государств и правительств, усердно работала с этими странами с целью восстановления конституционного порядка. Они (Буркина-Фасо, Нигер и Мали. — прим. ред.) остаются важными членами сообщества, а руководящий орган по-прежнему привержен поиску выхода путем переговоров из этого политического тупика», — процитировал комиссию «Би-би-си».

После неожиданного выхода сразу трех государств в составе блока осталось 12 западноафриканских стран: Бенин, Гамбия, Гана, Гвинея, Гвинея-Бисау, Кот-д’Ивуар, Кабо-Верде, Либерия, Нигерия, Сенегал, Сьерра-Леоне и Того.

Что такое ЭКОВАС

Экономическое сообщество стран Западной Африки сформировали в 1975 году в результате Лагосского соглашения, подписанного в городе Нигерии — Лагосе, рассказал «360» финансовый аналитик и кандидат экономических наук Михаил Беляев.

«Соглашение объединяло 16 стран Западной Африки, но де-факто в его работе участвовали только 11 из них. Основная цель документа и сообщества в целом — способствование экономическому развитию, преодоление бедности и, так сказать, вовлеченность в современные мировые тренды», — перечислил он.

Лидеры западноафриканских государств на съезде сообщества в 2021 году. Фото: SUNDAY AGHAEZE / Global Look Press

У объединения есть собственный банк, валюта (больше похожая на расчетный чек внутри сообщества), а также парламент организации, «незначительные вооруженные силы» и международный суд.

Вооруженные силы блока с названием ЭКОМОГ насчитывают две организации: первая — одна-полторы тысячи человек, вторая — пять тысяч. Это международные ВС для помощи в подавлении нежелательных «выступлений» внутри страны-участницы и предотвращении конфликтов между государствами. Михаил Беляев аналитик

ЭКОВАС разрабатывало множество транспортных, научных, экологических, спортивных и образовательно-культурных программ в регионе действия соглашения.

В рабочих контактах руководство комиссии ЭКОВАС проявляет заинтересованность в расширении сотрудничества с Россией, высказывается за участие российских компаний в реализации экономических проектов в субрегионе.

Фото: Richard Mazzella / Keystone Press Agency / Global Look Press Участники протестов в Мали. Фото: Richard Mazzella / Keystone Press Agency / Global Look Press Фото: Richard Mazzella / Keystone Press Agency / Global Look Press Участники протестов в Мали. Фото: Richard Mazzella / Keystone Press Agency / Global Look Press

Не по пути с «рыхлой» организацией

Несмотря на обширные программы, их недостаточно, чтобы внутри сообщества развивались серьезные экономические связи, заметил собеседник «360».

«Страны в блоке беднейшие, там нет практически никакого капитала для вложения в экономику друг друга. У них не было единого товарного производства для дальнейшей экономической интеграции. Поэтому ЭКОВАС существовало просто как декларация или организация пожелательного толка», — допустил финансовый аналитик.

Женщины в населенном пункте в Мали. Фото: Florian Gaertner / imago / Global Look Press Проселочная дорога около населенного пункта в Нигере. Фото: David Zorrakino / Keystone Press Agency / Global Look Press Женщины в населенном пункте в Мали. Фото: Florian Gaertner / imago / Global Look Press Проселочная дорога около населенного пункта в Нигере. Фото: David Zorrakino / Keystone Press Agency / Global Look Press

Один из важнейших факторов, который не позволяет развиваться сообществу и западноафриканским государствам в целом, по мнению Беляева, — отсутствие транспортной системы.

Взаимодействия между банками, предприятиями и другими организациями попросту не было. Произвести можно что угодно, но если ты не можешь доставить груз в соседнюю страну, значит, ты не можешь осуществить внешнюю торговлю. Михаил Беляев аналитик

Все «прогрессивные» программы с точки зрения намерения, желания и разработки висели в воздухе, поскольку участники блока попросту не могли их реализовать.

«Рыхлая организация, существовавшая на бумаге, во время переустройства и перекомпоновки мира на коллективные Запад и Восток, вероятно, понимала, что им с теми тремя странами не по пути. В Мали, Буркина-Фасо, Нигере были, как пока это выглядит, военные перевороты. Явно эти государства были уверены, что им нечего делать с этой рыхлой группировкой, которая ничего не дает», — констатировал аналитик.

Мали, Буркина-Фасо и Нигер, покинувшие ЭКОВАС, будут искать возможности для реального развития «на своих собственных путях и направлениях», а не бесконечно ждать реализации планов от сообщества, допустил Беляев. Скорее всего, они подключатся к соседним странам.

«Другой вариант — объединятся в какой-нибудь тройственный более тесный союз со своими определенными целями и бóльшими возможностями для реализации. В целом выход этих стран из такого бумажного сообщества не предполагает никаких дальнейших мировых потрясений», — заверил эксперт.

В любом случае всегда можно с сожалением смотреть на обещанные, прогрессивные, но невыполненные намерения блока. ЭКОВАС пыталось что-то сделать, но это не получилось. Возможно, немедленный и неожиданный выход сразу трех участников повысит продуктивность и плодотворность блока уже на новой экономической и политической основе, заключил аналитик.