Мир 16 сентября 2023, 23:22 Страны Западной Африки создали новый военный альянс Мали, Буркина-Фасо и Нигер создали альянс коллективной обороны Freepik

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Лидеры Мали, Буркина-Фасо и Нигера подписали договор об учреждении союза для создания архитектуры коллективной обороны. Об этом заявил президент переходного периода Мали полковник Ассими Гоита в соцсети X (ранее Twitter).

«Я подписал с главами государств Буркина-Фасо и Нигера хартию Липтако-Гурма, учреждающую альянс государств Сахеля с целью создания архитектуры коллективной обороны и взаимопомощи для населения», — написал он.

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Государственный переворот произошел в Нигере конце июля. Пришедшие к власти военные объявили о свержении президента страны Мохамеда Базума.

Все вошедшие в новый альянс страны ранее пережили государственные перевороты и свержение действующей власти. В Буркина-Фасо военные объявили о свержении действующего президента страны Поля-Анри Дамиба в сентябре 2022 года.

В Мали менее чем за год произошли сразу два переворота. В последний раз военные арестовали президента страны Ба Нда, премьер-министра Моктара Уана и министра обороны Сулеймана Дукре в мае 2021 года.

В сентябре бежавший из страны глава МИД Нигера Засуми Масуду сообщил, что экономическое ЭКОВАС готово организовать военное вмешательство в ситуацию в стране. Ранее военные мятежники лишили дипломатической неприкосновенности посла Франции в Нигере.