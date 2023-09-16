16 сентября 2023, 23:22
Страны Западной Африки создали новый военный альянс
Мали, Буркина-Фасо и Нигер создали альянс коллективной обороны
Лидеры Мали, Буркина-Фасо и Нигера подписали договор об учреждении союза для создания архитектуры коллективной обороны. Об этом заявил президент переходного периода Мали полковник Ассими Гоита в соцсети X (ранее Twitter).
«Я подписал с главами государств Буркина-Фасо и Нигера хартию Липтако-Гурма, учреждающую альянс государств Сахеля с целью создания архитектуры коллективной обороны и взаимопомощи для населения», — написал он.
Реклама
Государственный переворот произошел в Нигере конце июля. Пришедшие к власти военные объявили о свержении президента страны Мохамеда Базума.
Все вошедшие в новый альянс страны ранее пережили государственные перевороты и свержение действующей власти. В Буркина-Фасо военные объявили о свержении действующего президента страны Поля-Анри Дамиба в сентябре 2022 года.
В Мали менее чем за год произошли сразу два переворота. В последний раз военные арестовали президента страны Ба Нда, премьер-министра Моктара Уана и министра обороны Сулеймана Дукре в мае 2021 года.Также все эти страны объединяет частие в экономическом сообществе стран Западной Африки (ЭКОВАС) после свержения власти их членство приостановили.
В сентябре бежавший из страны глава МИД Нигера Засуми Масуду сообщил, что экономическое ЭКОВАС готово организовать военное вмешательство в ситуацию в стране. Ранее военные мятежники лишили дипломатической неприкосновенности посла Франции в Нигере.
Военные
Нигер
Реклама
Реклама