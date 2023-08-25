Мир 25 августа 2023, 06:46 Войска Мали и Буркина-Фасо защитят мятежное правительство Нигера в случае интервенции Кабмин Нигера договорился с армиями Мали и Буркина-Фасо о защите при вторжении Djibo Issifou/dpa/globallookpress

Читать 360tv в

Если другие страны попытаются силой сместить правительство Нигера, пришедшее к власти после переворота, его защитят армии Мали и Буркина-Фасо. Соглашения с ними подписал президент Абдурахман Тчиани, сообщил телеканала France24 со ссылкой на заявление МИД Нигера.

Министры иностранных дел Буркина-Фасо Оливия Руамба и Мали Абдулай Диоп 24 августа нанесли визит в Нигер и встретились с новым правителем. Союзники обсудили действия в случае возможной интервенции.

Реклама

«Они приветствовали подписание приказов, разрешающих армиям Буркина-Фасо и Мали вторгаться на территорию Нигера в случае агрессии», — заявили во внешнеполитическом ведомстве.

Восстановить власть свергнутого президента Мохамеда Базума силой пригрозили участники западноафриканского регионального блока ЭКОВАС после того, как их делегация провалила переговоры с мятежниками. Госпереворот случился 26 июля, когда гвардейцы штурмовали резиденцию и взяли лидера страны под стражу.