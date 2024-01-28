Мир 28 января 2024, 16:53 Три африканские страны объявили о выходе из ЭКОВАС Reuters: Буркина-Фасо, Нигер и Мали решили выйти из ЭКОВАС Michael Runkel/http://imagebroker.com/#/search/globallookpress

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Три страны объявили о выходе из Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС). Об этом сообщило агентство Reuters.

«Нигер, Мали и Буркина-Фасо заявили, что покидают региональный блок ЭКОВАС», — написали журналисты.

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Премьер Нигера Али Махаман Ламин Зейн, назначенный военными, обвинил объединение в непорядочности после провала переговорной миссии, прибытие которой ожидалось в Ниамее 25 января. Делегация ЭКОВАС сообщила, что не смогла присутствовать на переговорах из-за технической неисправности самолета.

Доцент кафедры европейского права МГИМО, директор Центра европейской информации Николай Топорнин предупредил о риске государственных переворотов в странах Африки и Юго-Восточной Азии в 2024 году. Угроза силовой смены власти присутствует в Нигере, Мали, Буркина-Фасо, Судане, Сомали и Эритрее. В список стран Азии попали Мьянма и Бангладеш.

Ранее три африканские страны сформировали новый военный альянс. Министр иностранных дел в правительстве свергнутого президента Нигера Мохамеда Базума сообщил, что ЭКОВАС запланировало военную интервенцию в государство.