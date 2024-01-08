Мир 08 января 2024, 07:52 Политолог озвучил список «склонных к госперевороту» в 2024 году стран Политолог Топорнин заявил о возможности госпереворотов в странах Африки и Азии

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Государственные перевороты в 2024 году могут произойти в ряде стран Африки и Юго-Восточной Азии. Об этом «Ленте.ру» заявил доцент кафедры европейского права МГИМО, директор Центра европейской информации Николай Топорнин.

По его мнению, угроза силовой смены власти присутствует в бедных государствах, где не работают политические институты. Он предположил, что в Африке госперевороты могут произойти в Нигере, Мали, Буркина-Фасо, Эритрее, Судане и Сомали. Среди стран Азии эксперт выделил Бангладеш и Мьянму.

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«Когда мы говорим о таких ситуациях, мы обращаем внимание на самые бедные страны, где такие режимы, которые держатся исключительно на военной силе», — подчеркнул Топорнин.

Он отметил, что смена власти в таких случаях происходит из-за заговоров, а не из-за революций. Политолог добавил, что от подобных госпереворотов существенные изменения в стране обычно не происходят.

«Ничего не назревает, все происходит в режиме заговоров, когда мы просыпаемся, а в какой-то африканской стране произошел переворот, президента сместили, к власти пришла очередная военная хунта», — сообщил эксперт.

Ранее три страны западной Африки создали новый военный альянс. Глава МИД в правительстве свергнутого президента Нигера Мохамеда Базума заявил, что ЭКОВАС планирует военную интервенцию в государство.