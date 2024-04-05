Эксклюзив 05 апреля 2024, 00:33 «Будет настоящая охота». Иностранным войскам на Украине предрекли судьбу танков Leopard Политолог Подлесный: на французский корпус на Украине откроют охоту Freepik

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Ряд стран, в том числе из блока НАТО, заявили, что готовы отправить на Украину наземные войска и вступить в открытое противостояние с Россией. Тайную подготовку ведут Франция, Великобритания, Германия, Польша, Румыния, Словакия и страны Прибалтики. Директор центра прикладной социологии и политологии Геннадий Подлесный рассказал Елене Кононовой на стриме «360», кто и в какой степени готов участвовать в российско-украинском конфликте.

Польский военный кулак и реванш у России

«Сейчас идет постоянный приток вооружения и личного состава в Польшу. В Польше готовится так называемый военный кулак, который состоит в основе из польских военнослужащих», — отметил собеседник телеканала.

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К польскому «кулаку» присоединятся небольшие части прибалтийских государств, которые всегда стремятся поучаствовать, отметил политолог.

«Видимо, по одной роте они наскребут. И самое главное, они будут звенеть, что мы вот тут Россию громим». Геннадий Подлесный Директор центра прикладной социологии и политологии.

Также в формировании антироссийской коалиции обязательно примут участие немцы. Эксперт считает, что это будут в основном технические подразделения для ремонта немецкой техники, тех же Leopard. Подлесный подчеркнул, что специалисты из Германии уже сейчас находятся в Польше в качестве тыловых обеспечивающих подразделений.

Собеседник телеканала не исключил отправку в Польшу десантной бригады из Германии, немцы хотят «взять реванш» у России. Также в коалиции обязательно будут французы, военные специалисты из Великобритании для обслуживания техники.

«Не снилось в страшном сне»

Политолог отметил, что несмотря на слова генсека НАТО Йенса Столтенберга о неучастии блока в конфликте, входящие в альянс страны отправят на Украину войска. Заявление польского премьер-министра о том, что их войска не будут участвовать в конфликте — это лукавство, считает Подлесный. Эксперт пояснил — лукавство в том, что польские подразделения могут войти на Украину под предлогом защиты проживающих на ее территории польских граждан.

Подлесный напомнил о телефонном разговоре российского и французского министров обороны. Сергей Шойгу и Себастьян Лекорню обсудили ряд вопросов, при этом французский политик попытался «напугать» Шойгу.

«Да он не знает, кто такой Шойгу. Шойгу напугать невозможно. Как министр МЧС он видел такое, что даже в страшном сне этому Лекорню не снилось», — заявил Подлесный.

Эксперт также прокомментировал заявление Франции о вводе на Украину войск.

«Как только французы своим экспедиционным корпусом из 1500 человек войдут, за ними настоящая охота будет, как за Leopard. И ни один француз добровольно без эвакуации не уйдет», — подытожил политолог.